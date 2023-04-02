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Весна не поспішає: синоптики розповіли, до чого готуватися українцям завтра

2 квітня 2023 21:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на 3 квітня: синоптики попередили про похолодання і мокрий сніг
Тиждень в Україні розпочнеться похолоданням та мокрим снігом.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 3 квітня, синоптики прогнозують опади по всій території України. Найхолодніше буде у західних областях, де стовпчики термометрів опустяться до 2° морозу, найтепліше буде – у східних областях, тут температура сягне до +15. 

Про це повідомляє Український гідрометцентр

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Прогноз погоди в Україні на 3 квітня

Відповідно до прогнозу від Укргідрометцентру, завтра очікується хмарна погода. 

У західних областях мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

На решті території дощі; температура вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°, у східних областях 7-12°, на півдні країни до 15°.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди по Київщині на 3 квітня

На Київщині завтра, 3 квітня, буде хмарна та дощова погода. 

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура становитиме: 

  • по області вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°;
  • у Києві вночі 4-6°, вдень 6-8°.

Попередження про небезпечні явища

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), утримується 2 квітня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. 

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", — йдеться у повідомленні. 

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), очікується 3 квітня на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Лавинна небезпека в Україні 3 квітня 2023

Нагадаємо, раніше народна синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що новий тиждень в Україні розпочнеться похолоданням та мокрим снігом. 3 квітня погоду більшості областей визначатиме циклон. 

Також народна синоптикиня розповіла, коли знову буде тепло.

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