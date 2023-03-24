Прогноз погоды на 25 марта: синоптики предупредили о дождях и угрозе подтоплений

Завтра в ряде регионов Украины ожидается дождь

Завтра, 25 марта, ожидается теплая погода, однако в ряде областей будут дожди. В то же время синоптики предупреждают об угрозе подтоплений в ряде регионов, а также снеголавинной опасности в Карпатах.

Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра.

Погода в Украине 25 марта

Завтра по Украине ожидается облачная с прояснениями погода.

В западных областях умеренные, днем и в северных областях местами небольшие дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

ночью 3-8° тепла, на западе и севере страны до 10°;

днем 13-18°, на высокогорье Карпат и побережье морей 7-12°.

Прогноз погоды по Киевской области на 25 марта

Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью 5-10° тепла;

днем 13-18°;

в Киеве ночью 8-10 ° тепла, днем 15-17 °.

Снеголавинная опасность

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), удерживается:

24-26 марта — на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении.

Опасные гидрологические явления

24-27 марта на реке Стоход (приток Припяти) в создании поста Любешев при дальнейшем повышении уровней воды на 1-5 см в сутки ожидается достижение отметки затопления сельскохозяйственных угодий района Калиновского района. І уровень опасности — желтый.

24-27 марта на участке Десны Новгород-Северский — Чернигов, будет продолжаться развитие половодья с повышением уровней воды на 1-8 см в сутки, что будет сопровождаться дальнейшим затоплением поймы и нарушением транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны (Новгород-Северский, Корюковский) области); на притоке Десны р. Снов в результате медленного спада половодья, будет продолжаться постепенное уменьшение затопления поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области. II уровень опасности — оранжевый.

25-27 марта, в связи с ожидаемыми значительными дождями, на реках бассейнов Сяна, Днестра (в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей) и на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,5 м над текущими уровнями, в пределах русла и без негативных последствий.

Напомним, ранее Укргидрометцентр разработал климатическую характеристику марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте Украины. Данные наблюдения свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха в марте составляет 0...+6°C, на высокогорье Карпат -3°C.