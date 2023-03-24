Прогноз погоды на 25 марта: синоптики предупредили о дождях и угрозе подтоплений

Весеннее аномальное потепление смоет дождями: неожиданный прогноз от Укргидрометцентра
Завтра, 25 марта, ожидается теплая погода, однако в ряде областей будут дожди. В то же время синоптики предупреждают об угрозе подтоплений в ряде регионов, а также снеголавинной опасности в Карпатах.
Об этом говорится в прогнозе от Укргидрометцентра.
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Погода в Украине 25 марта
Завтра по Украине ожидается облачная с прояснениями погода.
В западных областях умеренные, днем и в северных областях местами небольшие дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
- ночью 3-8° тепла, на западе и севере страны до 10°;
- днем 13-18°, на высокогорье Карпат и побережье морей 7-12°.
Прогноз погоды по Киевской области на 25 марта
Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью 5-10° тепла;
- днем 13-18°;
- в Киеве ночью 8-10 ° тепла, днем 15-17 °.
Снеголавинная опасность
Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), удерживается:
24-26 марта — на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — говорится в сообщении.
Опасные гидрологические явления
- 24-27 марта на реке Стоход (приток Припяти) в создании поста Любешев при дальнейшем повышении уровней воды на 1-5 см в сутки ожидается достижение отметки затопления сельскохозяйственных угодий района Калиновского района. І уровень опасности — желтый.
- 24-27 марта на участке Десны Новгород-Северский — Чернигов, будет продолжаться развитие половодья с повышением уровней воды на 1-8 см в сутки, что будет сопровождаться дальнейшим затоплением поймы и нарушением транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны (Новгород-Северский, Корюковский) области); на притоке Десны р. Снов в результате медленного спада половодья, будет продолжаться постепенное уменьшение затопления поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области. II уровень опасности — оранжевый.
- 25-27 марта, в связи с ожидаемыми значительными дождями, на реках бассейнов Сяна, Днестра (в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей) и на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,2-1,5 м над текущими уровнями, в пределах русла и без негативных последствий.
Напомним, ранее Укргидрометцентр разработал климатическую характеристику марта. Синоптики проанализировали многолетний режим погоды в марте Украины. Данные наблюдения свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха в марте составляет 0...+6°C, на высокогорье Карпат -3°C.