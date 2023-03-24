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Весняне аномальне потепління "змиє" дощами: несподіваний прогноз від Укргідрометцентру

24 березня 2023 14:50
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди на 25 березня: синоптики попередили про дощі та загрозу підтоплень
Завтра в низці регіонів України очікується дощ
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Завтра, 25 березня, очікується тепла погода, однак у низці областей будуть дощі. Водночас синоптики попереджають про загрозу підтоплень у низці регіонів, а також про сніголавинну небезпеку у Карпатах. 

Про це йдеться у прогнозі від Укргідрометцентру

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Погода в Україні 25 березня

Завтра по Україні очікується хмарна з проясненнями погода. 

У західних областях помірні, вдень і в північних областях місцями невеликі дощі, подекуди грози; на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме: 

  • вночі 3-8° тепла, на заході та півночі країни до 10°;
  • вдень 13-18°, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів 7-12°.

Прогноз погоди по Київщині на 25 березня 

Хмарно з проясненнями.  Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. 

Вітер південно-західний 7-12 м/с.

Температура повітря: 

  • вночі 5-10° тепла;
  • вдень 13-18°;
  • у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 15-17°.

Сніголавинна небезпека

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), утримується:

24-26 березня — на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", — йдеться у повідомленні. 

Небезпечні гідрологічні явища

  • 24-27 березня на рiчцi Стохiд (притока Прип'яті) у створi поста Любешiв при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води на 1-5 см за добу очiкується досягнення вiдмiтки затоплення сiльськогосподарських угiдь, присадибних дiлянок у прирiчкових населених пунктах Камiнь-Каширського району Волинської областi. I рiвень небезпеки — жовтий. 
  • 24-27 березня на ділянці Десни Новгород-Сіверський — Чернігів, продовжуватиметься розвиток водопілля з підвищеннями рівнів води на 1-8 см за добу, що супроводжуватиметься подальшим  затопленням заплави та порушенням транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни (Новгород-Сіверський, Корюківський райони Чернігівської області); на притоці Десни р. Снов внаслідок повільного спаду водопілля, триватиме поступове зменшення затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області. ІІ рівень небезпеки – помаранчевий. 
  • 25-27 березня, у зв'язку з очiкуваними значними дощами, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (в межах Львівської та Івано-Франківської областей) та на річках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-1,5 м над поточними рівнями, в межах русла та без негативних наслiдкiв.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр розробив кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні. Дані спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у березні складає 0...+6°C, на високогір'ї Карпат -3°C.

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