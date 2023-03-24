Прогноз погоди на 25 березня: синоптики попередили про дощі та загрозу підтоплень

Завтра в низці регіонів України очікується дощ

Завтра, 25 березня, очікується тепла погода, однак у низці областей будуть дощі. Водночас синоптики попереджають про загрозу підтоплень у низці регіонів, а також про сніголавинну небезпеку у Карпатах.

Про це йдеться у прогнозі від Укргідрометцентру.

Погода в Україні 25 березня

Завтра по Україні очікується хмарна з проясненнями погода.

У західних областях помірні, вдень і в північних областях місцями невеликі дощі, подекуди грози; на решті території без опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі 3-8° тепла, на заході та півночі країни до 10°;

вдень 13-18°, на високогір'ї Карпат та узбережжі морів 7-12°.

Прогноз погоди по Київщині на 25 березня

Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі 5-10° тепла;

вдень 13-18°;

у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 15-17°.

Сніголавинна небезпека

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), утримується:

24-26 березня — на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", — йдеться у повідомленні.

Небезпечні гідрологічні явища

24-27 березня на рiчцi Стохiд (притока Прип'яті) у створi поста Любешiв при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води на 1-5 см за добу очiкується досягнення вiдмiтки затоплення сiльськогосподарських угiдь, присадибних дiлянок у прирiчкових населених пунктах Камiнь-Каширського району Волинської областi. I рiвень небезпеки — жовтий.

24-27 березня на ділянці Десни Новгород-Сіверський — Чернігів, продовжуватиметься розвиток водопілля з підвищеннями рівнів води на 1-8 см за добу, що супроводжуватиметься подальшим затопленням заплави та порушенням транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни (Новгород-Сіверський, Корюківський райони Чернігівської області); на притоці Десни р. Снов внаслідок повільного спаду водопілля, триватиме поступове зменшення затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області. ІІ рівень небезпеки – помаранчевий.

25-27 березня, у зв'язку з очiкуваними значними дощами, на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (в межах Львівської та Івано-Франківської областей) та на річках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-1,5 м над поточними рівнями, в межах русла та без негативних наслiдкiв.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр розробив кліматичну характеристику березня. Синоптики проаналізували багаторічний режим погоди у березні в Україні. Дані спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря у березні складає 0...+6°C, на високогір'ї Карпат -3°C.