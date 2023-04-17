Весеннее половодье: в ГСЧС рассказали, в каких областях Украины самые большие подтопления

Последствия подтопления в Украине. Фото: ГСЧС

В результате обильных осадков вышли из берегов реки Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь, Западный Буг и другие. Водой подтопило столицу и населенные пункты в нескольких областях.

Об этом сообщает ГСЧС.

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По информации Гидрометеорологического центра, наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей

В настоящее время гидрологическая ситуация контролируется. Наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны.

Остаются подтоплены 852 домохозяйства (Черниговская — 474, Черкасская — 182, Днепропетровская — 79, Полтавская — 107 и Киевская — 10) и 111 домов (Днепропетровская — 38, Черкасская — 42, Черниговская — 29 и Полтавская — 2).

Последствия подтопления в Украине. Фото: ГСЧС

Последствия подтопления в Украине. Фото: ГСЧС

Последствия подтопления в Украине. Фото: ГСЧС 1/3 _ 3

В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплены 10 тыс. 762 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: Черниговская — 29 и Киевская — 1.

Спасатели отметили, что гидрологическая ситуация находится на усиленном контроле ГСЧС.

Напомним, недавно в ГСЧС показали фото с высоты птичьего полета и дали оценку ситуации по подтоплениям в Киевской области. В настоящее время опасности нет, спасатели постоянно проводят мониторинг поднятия уровня контролируемой воды.