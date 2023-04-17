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Весняне водопілля: у ДСНС розповіли, в яких областях України найбільші підтоплення

17 квітня 2023 11:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Весняне водопілля: у ДСНС розповіли, в яких областях України найбільші підтоплення
Наслідки підтоплень в Україні. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Унаслідок рясних опадів вийшли з берегів Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять, Горинь, Західний Буг та ін. Водою дещо підтопило столицю й населені пункти у кількох областях.

Про це повідомляє ДСНС.

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В яких областях найбільші підтоплення

За інформацією Гідрометеорологічного центру, спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей

На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни.

Залишаються підтоплені 852 дворогосподарства (Чернігівська — 474, Черкаська — 182, Дніпропетровська — 79, Полтавська — 107 та Київська — 10) та 111 будинків (Дніпропетровська — 38, Черкаська — 42, Чернігівська — 29 та Полтавська — 2), з них 38 дачних.

  • Наслідки підтоплення в Україні. Фото: ДСНС
  • Наслідки підтоплення в Україні. Фото: ДСНС
  • Наслідки підтоплення в Україні. Фото: ДСНС
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У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 10 тис. 762 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська — 29 та Київська — 1.

Рятувальники зазначили, що гідрологічна ситуація перебуває на посиленому контролі ДСНС.

Нагадаємо, нещодавно у ДСНС показали фото з висоти пташиного польоту та дали оцінку ситуації щодо підтоплень у Київській області. Наразі небезпеки немає, рятувальники постійно проводять моніторинг підняття рівня води, який контролюється.

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