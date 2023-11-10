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Вы не община Черкасс — мэр города грубо обратился к митингующим

10 ноября 2023 14:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Вы не община Черкасс — мэр города грубо обратился к митингующим
Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко. Фото: 18000
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко выступил перед митингующими, требующими направлять больше денег на помощь Вооруженным силам Украины. Мэр напомнил, что в этом году горожане в своих обращениях к власти просили о ремонте дорог, ремонте бомбоубежищ и улучшении коммунальных услуг.

Об этом сообщает портал "Восемнадцать три нуля".

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Городской голова грубо обратился к горожанам

Анатолий Бондаренко рассказал, что проанализировал обращение черкасчан за этот год. В них горожане, в частности, просили о ремонте дорог, ремонте бомбоубежищ и улучшении коммунальных услуг.

"Общаясь с гражданами сегодня, скажу, что не все, к сожалению, разделяют точку зрения, что все средства нужно отправить на Вооруженные силы. Многие граждане обращаются о качестве горячей и холодной воды, о ямах на дороги, что нет светофора. Главное — то, что у нас общая цель. Это приближение победы", — отметил Бондаренко.

Впоследствии Бондаренко осудил людей, которые ходят на митинги, но не посещают похороны военных.

"Я готов идти на митинги, но я не хочу видеть людей, получивших фальшивую инвалидность, убегающих от военкомата, которые хотят трудоустроиться в неизвестные полувоенные структуры, чтобы убежать. Со здоровыми мускулистыми ребятами, которые бегали марафоны в Черновцах, мне не по дороге. Или с владельцами заведений, которые работали в день траура", — сказал мэр.

Затем он добавил, что митингующие не имеют права "представляться общиной". На такие слова митингующие отреагировали словом "Позор".

Ранее сообщалось, что Черкасский чиновник ТЦК распространял российскую пропаганду и призвал провести полную "денацификацию" Украины. За это он был задержан спецслужбами.

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