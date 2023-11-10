Ви не громада Черкас — мер міста грубо звернувся до мітингарів

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Фото: 18000

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко виступив перед мітингувальниками, які вимагають спрямовувати більше грошей на допомогу Збройним силам України. Мер нагадав, що в цьому році містяни у своїх зверненнях до влади просили про ремонт доріг, ремонт бомбосховищ та покращення комунальних послуг.

Про це повідомляє портал "Вісімнадцять три нулі".

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Анатолій Бондаренко розповів, що проаналізував звернення черкащан за цей рік. У них містяни, зокрема, просили про ремонт доріг, ремонт бомбосховищ та покращення комунальних послуг.

"Cпілкуючись з громадянами сьогодні, скажу, що не всі, на жаль, поділяють точку зору, що всі кошти потрібно відправити на Збройні сили. Багато громадян звертаються про якість гарячої та холодної води, про ями на дороги, що немає світлофора. Головне — те, що в нас спільна мета. Це наближення перемоги", — зазначив Бондаренко.

Згодом Бондаренко засудив людей, які ходять на мітинги, але не відвідують похорони військових.

"Я готовий іти на мітинги, але я не хочу бачити людей, які отримали фільшиву інвалідність, які тікають від військкомату, які хочуть працевлаштуватися у невідомі напіввійськові структури, щоб втікти. Зі здоровими мускулистими хлопцями, які бігали марафони в Чернівцях, мені не по дорозі. Чи з власниками закладів, які працювали в день жалоби", — сказав мер.

Опісля він додав, що мітингувальники не мають права "представлятися громадою". На такі слова учасники мітингів відреагували словом "Ганьба".

Раніше ми повідомляли, що черкаський чиновник ТЦК поширював російську пропаганду та закликав провести повну "денацифікацію" України. За це він був затриманий спецслужбами.