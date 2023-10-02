Главные новости 1 октября: события и итоги

Президент США Джо Байден во время выступления 1 октября. Фото: REUTERS/Bonnie Cash

Вчера, 1 октября, Украина впервые отмечала День защитников и защитниц по новому календарю. Также в этот день победитель парламентских выборов в Словакии, пророссийский политик Роберт Фицо, заявил о намерении прекратить поддержку Украины. А президент США Джо Байден — наоборот, заверил, что помощь Украине будет продолжаться, несмотря на кризис по бюджету правительства страны.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 1 октября, которые вы могли пропустить.

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День защитников и защитниц

1 октября в Украине отметили очень важный для народа праздник – День защитников и защитниц. В этот день поздравляли всех украинцев, защищающих наше государство от российских оккупантов, пытаясь сохранить его независимость и суверенитет.

Также мы писали, что 1 октября в День защитников и защитниц Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем, кто защищает наше Отечество. Он отметил, что война сделала этот день особенным для украинского народа.

Об успехах Сил обороны и изменениях в ВСУ читайте в нашем материале, посвященному Дню защитников и защитниц.

Украинский воин на фронте. Фото: ВСУ

Результаты выборов в Словакии

По результатам выборов в Словакии, экс-премьер Роберт Фицо одержал победу на парламентских выборах, проведя кампанию за прекращение военной поддержки Украины. Данные на избирательных участках указывают на то, что Фицо вместе с его социал-демократической партией Smer-SSD смогли получить 22,9% голосов.

Лидер партии Smer-SD Роберт Фицо, празднуя победу на парламентских выборах в Словакии, выразил свои планы прекратить поддержку Украины. По его словам, в Словакии "больше проблем, чем в Украине".

Роберт Фиццо. Фото: REUTERS/Eva Kornikova

Заявление Байдена о поддержке Украины

Президент США Джо Байден подтвердил свою поддержку Украине в будущем, однако призвал Конгресс "прекратить политические игры".

Байден отметил ограниченный временной промежуток, в течение которого американские финансовые ресурсы могут продолжать поступать в Украину, и призвал Конгресс перейти от дискуссий к действиям.

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Bonnie Cash

Будет ли отправлять Британия военных инструкторов в Украину

Недавно вступивший в должность министр обороны Великобритании Грант Шаппс допустил возможность направления инструкторов, рассматривая сценарии на "долгосрочный период". Это заявление вызвало большой резонанс, поэтому глава правительства Великобритании Риши Сунак был вынужден выступить с объяснениями.

Он заявил, что не будет отправлять свои войска в Украину, пока не закончится война.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: REUTERS

Конфликт на блокпосту в Харькове

В сети появилось видео, как в Харькове на блокпосту вооруженные люди в военной форме угрожали полицейским. Они приказали им лечь на землю.

Впоследствии в спецподразделении "Кракен" объяснили причины конфликта.

Конфликт на блокпосте в Харькове. Фото: скриншот

Польский премьер снова вспомнил об украинских агроолигархах

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий выразил обеспокоенность по поводу влияния украинских олигархов на аграрный сектор Польши.

Он напомнил о значительной помощи, оказанной Польшей украинскому народу, включая прием миллионов украинцев на своей территории. Он призвал украинского президента "помнить об этом".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото: AFP 2023/Aris Oikonomou

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