Головні новини 1 жовтня: події та підсумки

Вибори у Словаччині, заява Байдена та черговий докір від Польщі: головні новини 1 жовтня
Вчора, 1 жовтня, Україна вперше відзначала День захисників і захисниць за новим календарем. Також цього дня переможець парламентських виборів у Словаччині, проросійський політик Роберт Фіцо заявив про намір припинити підтримку України. А президент США Джо Байден — навпаки, запевнив, що допомога Україні триватиме, попри кризу щодо бюджету уряду країни.
Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 1 жовтня, які ви могли пропустити.
День захисників і захисниць
1 жовтня в Україні відзначили дуже важливе для народу свято — День захисників та захисниць. У цей день вітали всіх українців, які боронять нашу державу від російських окупантів, намагаючись зберегти її незалежність та суверенітет.
Також ми писали, що 1 жовтня у День захисників і захисниць Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх, хто боронить нашу Вітчизну. Він наголосив, що війна зробила цей день особливим для українського народу.
Про успіхи Сил оборони та зміни в ЗСУ читайте у нашому матеріалі, присвяченому Дню захисників і захисниць.
Результати виборів у Словаччині
За результатами виборів у Словаччині, експрем'єр Роберт Фіцо здобув перемогу на парламентських виборах, провівши кампанію за припинення військової підтримки України. Дані на виборчих дільницях вказують, що Фіцо разом із його соціал-демократичною партією Smer-SSD змогли отримати 22,9% голосів.
Лідер партії Smer-SD Роберт Фіцо, святкуючи перемогу на парламентських виборах у Словаччині, висловив свої плани припинити підтримку України. За його словами, у Словаччині "більше проблем, ніж в Україні".
Заява Байдена про підтримку України
Президент США Джо Байден підтвердив свою підтримку Україні в майбутньому, проте закликав Конгрес "припинити політичні ігри".
Байден вказав на обмежений часовий проміжок, протягом якого американські фінансові ресурси можуть продовжувати надходити в Україну, і закликав Конгрес перейти від дискусій до дій.
Чи відправлятиме Британія військових інструкторів в Україну
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс, який нещодавно вступив на посаду, припускав можливість направлення інструкторів, розглядав сценарії на "довгостроковий період". Ця заява спричинила неабиякий резонанс, тому глава уряду Великої Британії Ріші Сунак був змушений виступити з поясненнями.
Він заявив, що не відправлятиме свої війська в Україну, поки не закінчиться війна.
Конфлікт на блокпосту у Харкові
У мережі з'явилося відео, як у Харкові на блокпосту озброєні люди у військовій формі погрожували поліцейським. Вони наказали їм лягти на землю.
Згодом у спецпідрозділі "Кракен" пояснили причини конфлікту.
Польський прем'єр знову згадав про українських агроолігархів
Глава польського уряду Матеуш Моравецький висловив стурбованість щодо впливу українських олігархів на аграрний сектор Польщі.
Він нагадав про значну допомогу, надану Польщею українському народу, включаючи прийом мільйонів українців на своїй території. Він закликав українського президента "пам'ятати про це".
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