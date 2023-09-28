Выборы в США спровоцируют больше неприятных заявлений в сторону Украины, — Кулеба
На фоне предстоящей избирательной кампании в Соединенных Штатах Америки следует ожидать большего количества раздражительных заявлений относительно Украины. Политики, выступающие против помощи Украине, как в Республиканской, так и в Демократической партии.
Об этом сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Интерфакс-Украина".
В США много политиков против помощи Украине
Глава МИД отметил, что в Республиканской и Демократической партиях есть люди, выступающие против поддержки Украины. Впрочем, они находятся в меньшинстве.
"Впрочем, понятно, что чем дальше будет разворачиваться избирательная кампания, тем больше мы будем слышать заявления, которые будут нас раздражать. Потому что это выборы и те, кто идут против нынешней власти, должны критиковать нынешнюю власть. Такой закон", — пояснил Кулеба.
В то же время министр отметил, что во время недавнего визита в Штаты он не почувствовал начала избирательной кампании. По его словам, Украина понимает, что оппоненты администрации Джо Байдена будут атаковать действующего лидера по вопросу помощи нашей стране, а ключевой темой будет "неэффективность использования американских средств и коррупция в Украине".
Кулеба добавил, что за полтора года от американских аудиторов не было претензий по использованию помощи США.
Ранее мы сообщали, что кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Рон ДеСантис заявил, что выступает против членства Украины в НАТО. Он уверен, что это противоречит интересам США.
Напомним, что лидер избирательной кампании в Словакии и бывший премьер Роберт Фицо планирует отменить военную и политическую поддержку Украины. Он считает, что ни одно количество поступающего в Украину западного вооружения не изменит ход войны.