Вибори в США спровокують більше неприємних заяв у бік України, — Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: 5 канал

На тлі майбутньої виборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки варто очікувати на більшу кількість дратівливих заяв щодо України. Політики, які виступають проти допомоги Україні, є як у Республіканській, так і в Демократичній партії.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

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Голова МЗС зазначив, що в Республіканській й Демократичній партіях є люди, які виступають проти підтримки України. Втім, вони перебувають в меншості.

"Втім, зрозуміло, що чим далі розгортатиметься виборча кампанія, тим більше ми чутимемо заяви, які нас дратуватимуть. Тому що це вибори і ті, хто йдуть проти нинішньої влади, повинні критикувати нинішню владу. Такий закон", — пояснив Кулеба.

Водночас міністр зауважив, що під час нещодавнього візиту до Штатів, він не відчув початку виборчої кампанії. За його словами, Україна розуміє, що опоненти адміністрації Джо Байдена атакуватимуть чинного лідера у питанні допомоги нашій країні, а ключовою темою буде "неефективність використання американських коштів та корупція в Україні".

Кулеба додав, що за півтора року від американських аудиторів не було претензій щодо використання допомоги США.

Раніше ми повідомляли, кандидат у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Рон ДеСантіс заявив, що виступає проти членства України в НАТО. Він упевнений що це суперечить безпековим інтересам США.

Нагадуємо, що лідер виборчої кампанії у Словаччині та колишній прем’єр Роберт Фіцо планує скасувати військову та політичну підтримку України. Він вважає, що жодна кількість західного озброєння, що надходить в Україну, не змінить хід війни.