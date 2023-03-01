Взрывы в Сумской области: ОВА объяснила, что случилось
Взрывы, которые сегодня вечером прогремели в Сумской области, были связаны с работой систем противовоздушной обороны.
Об этом говорится в сообщении Сумской областной военной администрации.
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"Взрывы, которые слышали сегодня на Сумщине, — работа ПВО. Спасибо нашим защитникам и защитницам", — говорится в сообщении.
При этом в администрации не сообщили другие подробности.
Как известно, взрывы в Сумской области прогремели сегодня, во время воздушной тревоги. Также сообщалось о взрыве в районе Кременчуга на Полтавщине.
Напомним, в среду, 1 марта, в 11:33 в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. В настоящее время противовоздушная оборона сбила российский беспилотник в небе над Киевской областью.