Взрывы в Сумской области: ОВА объяснила, что случилось

В Сумской области сработало ПВО

Взрывы, которые сегодня вечером прогремели в Сумской области, были связаны с работой систем противовоздушной обороны.

Об этом говорится в сообщении Сумской областной военной администрации.

"Взрывы, которые слышали сегодня на Сумщине, — работа ПВО. Спасибо нашим защитникам и защитницам", — говорится в сообщении.

При этом в администрации не сообщили другие подробности.

Как известно, взрывы в Сумской области прогремели сегодня, во время воздушной тревоги. Также сообщалось о взрыве в районе Кременчуга на Полтавщине.

Напомним, в среду, 1 марта, в 11:33 в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. В настоящее время противовоздушная оборона сбила российский беспилотник в небе над Киевской областью.