Вибухи на Сумщині: ОВА пояснила, що трапилося

На Сумщині спрацювала ППО

Вибухи, які сьогодні ввечері прогриміли на Сумщині, були пов'язані з роботою систем протиповітряної оборони.

Про це йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрації.

"Вибухи, що чули сьогодні на Сумщині, робота ППО. Дякуємо нашим захисникам і захисницям", — йдеться у повідомленні.

При цьому у адміністрації не повідомили інших подробиць.

Як відомо, вибухи у Сумській області пролунали сьогодні, під час повітряної тривоги. Також повідомлялося про вибух у районі міста Кременчук на Полтавщині.

Нагадаємо, у середу, 1 березня, об 11:33 у Києві та області була оголошена повітряна тривога. У цей час протиповітряна оборона збила російський безпілотник у небі над Київською областю.