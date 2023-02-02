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Взрывы под Мелитополем и в Мариуполе: стали известны подробности

2 февраля 2023 19:30
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Взрывы под Мелитополем и в Мариуполе: стали известны подробности
В Мариуполе произошли взрывы в местах базирования кафиров
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

1 февраля в оккупированных городах Мариуполе и Мелитополе прогремели громкие взрывы. Пока известно, что "бавовна" случилась на объектах оккупантов.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, а также пресс-служба Мариупольского городского совета.

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По информации городского головы Мелитополя, неподалеку от города произошел взрыв на территории нефтебазы, которую используют оккупанты. Также, по его словам, взрыв произошел на территории одного из предприятий, где захватчики обустроили себе базу.

"В результате прилетов, которые слышал весь город и пол района ярко было в Новобогдановке на территории нефтебазы, где рашисты устроились вместе с техникой. По информации местных, полыхало там долго. Также, по предварительным данным, громко было и на территории одного из мелитопольских предприятий в южной части города, где оккупанты устроили себе базу", — написал Федоров.

"Бавовна" в Мариуполе

Как отмечается в сообщении Мариупольского городского совета, взрывы прогремели в районе ТРЦ "ПортСити" и 23 микрорайона.

"Именно там, где у оккупантов были места их базирования", — отмечается в сообщении.

Горсовет также разместил видео последствий взрывов в Мариуполе.

Напомним, 31 января в Мариуполе раздалось по меньшей мере семь громких взрывов.

Также известно, что с середины января в Мариуполе увеличилось количество российских военных. Только утром 16 января было замечено десять грузовиков с российскими военнослужащими. Все они приехали из Донецкого направления. Часть оккупантов расквартировалась в селе Белосарайская коса.

29 января стало известно, что украинские военные накрыли огнем из HIMARS мост под Мелитополем, по которому захватчики перевозили технику и личный состав.

Сообщалось также, что российские оккупнаты готовятся к обороне аэродрома в Бердянске Запорожской области, расположенном почти в 100 километрах от линии фронта. Работы проводятся в пожарном темпе, значительная часть работ осуществлена через две недели.

Фото: скриншот с видео

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