Вибухи під Мелітополем та в Маріуполі: стали відомі подробиці

У Маріуполі сталися вибухи у місцях базування окупантів

1 лютого в окупованих містах Маріуполі та Мелітополі прогриміли гучні вибухи. Наразі відомо, що "бавовна" трапилася на об'єктах окупантів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, а також пресслужба Маріупольської міської ради.

Вибухи біля Мелітополя

За інформацією міського голови Мелітополя, неподалік від міста стався вибух на території нафтобази, яку використовувати окупанти. Також, за його словами, вибух стався на території одного з підприємств, де загарбники облаштували собі базу.

"Внаслідок прильотів, які чуло все місто і пів району яскраво було в Новобогданівці на території нафтобази, де рашисти влаштувалися разом із технікою. За інформацією місцевих палахкотіло там довго. Також, за попередніми даними, голосно було і на території одного з мелітопольських підприємств в південній частині міста, де окупанти влаштували собі базу", — написав Федоров.

"Бавовна" у Маріуполі

Як зазначається у повідомленні Маріупольської міської ради, вибухи прогриміли у районі ТРЦ "ПортСіті" та 23-го мікрорайону.

"Саме там, де у окупантів були місця їх базування", — зазначається у повідомленні.

Міськрада також розмістила відео наслідків вибухів у Маріуполі.

Нагадаємо, 31 січня у Маріуполі пролунало щонайменше сім гучних вибухів.

Також відомо, що із середини січня у Маріуполі збільшилась кількість російських військових. Тільки зранку 16 січня були помічені десять вантажівок із російськими військовослужбовцями. Усі вони приїхали з Донецького напрямку. Частина окупантів розквартирувалася у селі Білосарайська коса.

29 січня стало відомо, що українські військові накрили вогнем з HIMARS міст під Мелітополем, яким загарбники перевозили техніку та особовий склад.

Повідомлялося також, що російські окупанти готуються до оборони аеродрому у Бердянську Запорізької області, що розташовується майже за 100 кілометрів від лінії фронту. Роботи проводяться у пожежному темпі, значну частину робіт здійснено за два тижні.

Фото: скріншот із відео

