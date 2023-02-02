Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Вибухи під Мелітополем та в Маріуполі: стали відомі подробиці arrow

Вибухи під Мелітополем та в Маріуполі: стали відомі подробиці

2 лютого 2023 19:30
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Вибухи під Мелітополем та в Маріуполі: стали відомі подробиці
У Маріуполі сталися вибухи у місцях базування окупантів
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

1 лютого в окупованих містах Маріуполі та Мелітополі прогриміли гучні вибухи. Наразі відомо, що "бавовна" трапилася на об'єктах окупантів. 

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, а також пресслужба Маріупольської міської ради

Читайте також:

Вибухи біля Мелітополя

За інформацією міського голови Мелітополя, неподалік від міста стався вибух на території нафтобази, яку використовувати окупанти. Також, за його словами, вибух стався на території одного з підприємств, де загарбники облаштували собі базу. 

"Внаслідок прильотів, які чуло все місто і пів району яскраво було в Новобогданівці на території нафтобази, де рашисти влаштувалися разом із технікою. За інформацією місцевих палахкотіло там довго. Також, за попередніми даними, голосно було і на території одного з мелітопольських підприємств в південній частині міста, де окупанти влаштували собі базу", — написав Федоров. 

"Бавовна" у Маріуполі 

Як зазначається у повідомленні Маріупольської міської ради, вибухи прогриміли у районі ТРЦ "ПортСіті" та 23-го мікрорайону. 

"Саме там, де у окупантів були місця їх базування", — зазначається у повідомленні. 

Міськрада також розмістила відео наслідків вибухів у Маріуполі. 

Нагадаємо, 31 січня у Маріуполі пролунало щонайменше сім гучних вибухів.

Також відомо, що із середини січня у Маріуполі збільшилась кількість російських військових. Тільки зранку 16 січня були помічені десять вантажівок із російськими військовослужбовцями. Усі вони приїхали з Донецького напрямку. Частина окупантів розквартирувалася у селі Білосарайська коса.

29 січня стало відомо, що українські військові накрили вогнем з HIMARS міст під Мелітополем, яким загарбники перевозили техніку та особовий склад.

Повідомлялося також, що російські окупанти готуються до оборони аеродрому у Бердянську Запорізької області, що розташовується майже за 100 кілометрів від лінії фронту. Роботи проводяться у пожежному темпі, значну частину робіт здійснено за два тижні.

Фото: скріншот із відео
 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

20:03 "Це буде дуже жорсткий наступ": прем'єр Польщі поділився даними про плани путіна

20:01 Ребров та Ярмоленко розірвуть контракти з "Аль-Айном": чи повернуться в Україну

19:44 Європарламент закликав ЄС готувати переговори про вступ України

19:27 Розпродаж у "Динамо" продовжується: кияни хочуть продати третього форварда за місяць

19:25 Нові правила бронювання працівників від мобілізації: як працюватимуть

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:21 Зеленський звернувся до учасників Національного молитовного сніданку: що сказав

Новина з фото

19:20 Одеський яхтсмен став переможцем юнацької міжнародної регати

19:00 В Україні запрацює європейська система ППО, яка може перехоплювати балістичні ракети

19:00 Яке свято відзначають 2 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

18:42 Ворог вивозить українських школярів з окупованих територій до рф для складання іспитів

Новина з відео

19:21 Зеленський звернувся до учасників Національного молитовного сніданку: що сказав

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 3 лютого: Овнам — приємна зустріч, Водоліям — важлива новина

Новина з відео

17:30 Заробляли на закупівлях для ЗСУ: чиновників Одеської ОВА підозрюють у розтраті держбюджету

Ексклюзив

17:30 "Найближчі місяці будуть важкими. Слід приготуватися до великих втрат", — Кузан

Новина з відео

17:08 Ховав готівку у дивані: ЗМІ показали відео з обшуку в ексзаступника голови Міноборони

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:25 Чи постачає Іран росії балістичні ракети: що дізналася українська розвідка

Новина з відео

14:23 Зеленський зустрівся з президенткою Єврокомісії: перші подробиці

Новина з відео

13:20 МЗС України закликає грузинську владу негайно припинити знущатися з Саакашвілі

Новина з відео

12:30 У кремлі бояться далекобійної західної зброї: що пропонує Лавров

Новина з відео

11:00 Кузьма Скрябін загинув вісім років тому: п'ять пісень легенди, які звучать досі

Ексклюзив

17:30 "Найближчі місяці будуть важкими. Слід приготуватися до великих втрат", — Кузан

Ексклюзив

17:09 Астрологиня назвала дати, коли чекати ракетних обстрілів у лютому

16:31 Нічого святого: як пропагандисти кремля від безсилля згадують бога, а діють як сатана

Новина з фото

14:31 "Весна буде за шість тижнів", — бабак Тимко зробив традиційний прогноз

08:14 Точка неповернення наближається: як міжнародні санкції руйнують економіку росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

20:45 Від преміум-хати в Києві до камери в СІЗО: на скільки років можуть сісти скандальні секс-блогери

Ексклюзив

20:30 "Ми можемо втратити певні території, але ненадовго": астрологиня дала прогноз бойових дій у лютому

Ексклюзив

19:07 Втрати росіян у січні вдвічі побили рекорд смертей в Афганістані за 10 років: аналіз шокуючих цифр

17:25 "Вимоги часу такі, що кожна школа потребуватиме такого укриття", — у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище

Ексклюзив

16:00 Могилянка надихнула: в університеті Каразіна та академії Чайковського відмовилися від російської мови

Актуальне по темі

None 2 Лютий 20:03

"Це буде дуже жорсткий наступ": прем'єр Польщі поділився даними про плани путіна

None 2 Лютий 20:02

Ребров та Ярмоленко розірвуть контракти з "Аль-Айном": чи повернуться в Україну

None 2 Лютий 19:45

Європарламент закликав ЄС готувати переговори про вступ України

None 2 Лютий 20:27

Розпродаж у "Динамо" продовжується: кияни хочуть продати третього форварда за місяць

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB