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Взрывы в Полтавской области: чем атакует враг

20 сентября 2023 03:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Полтавской области 20 сентября: атака врага
Последствия вражеской атаки. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

После трех ночи 20 сентября в Полтавской области прогремели взрывы. Ранее Воздушные Силы Украины предупреждали о возможной атаке противника. В нескольких областях Украины продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Враг наносит удары по Полтавской области. Воздушная тревога по-прежнему звучит в нескольких областях Украины.

Главу Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин призывает местных жителей не покидать укрытие до отмены воздушной тревоги из-за запуска ударных беспилотников.

Сообщение Лунина 20 сентября

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта тревог 20 сентября

Напомним, увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Также мы писали, что в Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей. Кроме того, все ракетоносители заведены в пункты базирования. Впрочем, не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь чтобы увеличить количество носителей "Калибров", врагу необходимо всего 2 — 3 часа. Также боевые пуски оккупанты могут осуществлять непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя.

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