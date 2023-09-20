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Вибухи в Полтавській області: чим атакує ворог

20 вересня 2023 03:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Полтавській області 20 вересня: атака ворога
Наслідки ворожої атаки. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Після третьої ночі 20 вересня у Полтавській області пролунали вибухи. Раніше Повітряні Сили України попереджали про можливу атаку ворога. У кількох областях України триває повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Ворог завдає ударів по Полтавській області.  Повітряна тривога досі лунає у кілької областях України.

Голову Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін закликає місцевих жителів не залишати укриття до скасування повітряної тривоги через запуск ударних безпілотників.

Допис Луніна 20 вересня

Нині карта тривог виглядає так:

Карта тривог 20 вересня

Нагадаємо, побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Також ми писали, що в Чорному морі зменшилась кількість ворожих кораблів. Крім того, всі ракетоносії заведені до пунктів базування. Втім, не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже щоб збільшити кількість носіїв "Калібрів", ворогові необхідно лише 2 — 3 години. Також бойові пуски окупанти можуть здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя.

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