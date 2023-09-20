Вибухи у Полтавській області 20 вересня: атака ворога

Наслідки ворожої атаки. Фото: Google

Після третьої ночі 20 вересня у Полтавській області пролунали вибухи. Раніше Повітряні Сили України попереджали про можливу атаку ворога. У кількох областях України триває повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Ворог завдає ударів по Полтавській області. Повітряна тривога досі лунає у кілької областях України.

Голову Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін закликає місцевих жителів не залишати укриття до скасування повітряної тривоги через запуск ударних безпілотників.

Нині карта тривог виглядає так:

Нагадаємо, побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних бомбосховищ та 135 протирадіаційних укриттів у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Також ми писали, що в Чорному морі зменшилась кількість ворожих кораблів. Крім того, всі ракетоносії заведені до пунктів базування. Втім, не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже щоб збільшити кількість носіїв "Калібрів", ворогові необхідно лише 2 — 3 години. Також бойові пуски окупанти можуть здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя.