За что в Украине могут оштрафовать владельцев животных – важно знать

Выгул собаки на поводке и с намордником. Фото: скриншот с YouTube

Недавно для украинцев, имеющих домашних питомцев, усилили уровень ответственности. Стало известно, за какие серьезные нарушения людям в Украине, имеющим животное, могут выписать штрафы, и о каком размере штрафов идет речь.

Соответствующий законопроект №2351 разместили на официальной странице Верховной Рады Украины.

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Породы, опасные для окружения

Украинское правительство утвердило список пород собак, опасных для окружающих. Так, в перечень таких собак входят:

бульдоги;

доберманы;

ротвейлеры;

волкодавы;

другие охотничьи и сторожевые породы.

Владельцы таких животных обязаны подписать договор страхования ответственности за ущерб, который может нанести животное окружающим. Таким людям обязательно нужно одевать намордник на собак. В противном случае ему нужно будет оплатить штраф в размере 170–240 гривен. В противном случае будет штраф от 340 до 510 гривен.

Собака породы ротвейлер на улице. Фото: скриншот с YouTube

Выгул собак в местах, которые для этого не предназначены

Если собака гуляет за пределами специальных мест, владельцу выписывается штраф в размере от 170 до 340 гривен. В случае повторного нарушения размер штрафа достигает 510 гривен.

Неубирание фекалий за собаками

Сейчас все владельцы собак должны убирать за ними их экскременты, в противном случае будет штраф от 170 до 340 гривен, или 510 гривен – в случае повторного нарушения.

Убирание фекалий за собакой на улице. Фото: скриншот с YouTube

Нанесение вреда окружающим

Если собака причинила вред имуществу или напала на окружающих, владельцу нужно будет оплатить от 3400 до 5100 гривен. Кроме того, у него могут даже отнять животное.

Жестокость по отношению к животным

Нельзя оставлять собаку привязанной на длине до десяти метров, в холодное или жаркое время года, привязывать к автомобилям, бить или издеваться, а также оставлять закрытой в салоне автомобилей. В противном случае штраф будет в размере от 3400 до 8500 гривен или 15 суток административного ареста с конфискацией животного.

Привязывание собаки к перилам на улице. Фото: скриншот с YouTube

Также нельзя призывать к насилию животных, иначе за это можно отправиться за решетку на срок до трех лет. Если это видели дети, срок увеличивается до пяти лет, а если жестокость была особенной, то к восьми годам заключения.

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