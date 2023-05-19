За що в Україні можуть оштрафувати власників тварин – важливо знати

Кияні гуляють з собакою. Фото: Новини.LIVE

Нещодавно для українців, які мають домашніх улюбленців, посилили рівень відповідальності. Стало відомо, за які серйозні порушення людям в Україні, які мають тварину, можуть виписати штрафи, та про який розмір штрафів йде мова.

Відповідний законопроект №2351 розмістили на офіційній сторінці Верховної Ради України.

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Породи, які є небезпечними для оточення

Український уряд затвердив список порід собак, які є небезпечними для оточуючих. Так, до переліку таких собак входять:

бульдоги;

добермани;

ротвейлери;

вовкодави;

інші мисливські та сторожові породи.

Власники таких тварин зобов’язані підписати договір страхування відповідальності за шкоду, яку тварина може нанести оточуючим. Таким людям обов’язково потрібно одягати намордник на собак. В іншому випадку йому потрібно буде оплатити штраф у розмірі 170–240 гривен. У повторному випадку буде штраф від 340 до 510 гривень.

Собака породи ротвейлер на вулиці. Фото: скріншот з YouTube

Вигул собак у місцях, які для цього не призначені

Якщо собака гуляє поза спеціальних місць, власнику виписується штраф у розмірі від 170 до 340 гривень. У разі повторного порушення, розмір штрафу сягає 510 гривень.

Неприбирання фекалій за собаками

Зараз всі власники собак повинні прибирати за ними їхні екскременти, в іншому випадку буде штраф від 170 до 340 гривень, або 510 гривень – у разі повторного порушення.

Прибирання фекалій за собакою на вулиці. Фото: скріншот з YouTube

Нанесення шкоди оточуючим

Якщо собака нанесла шкоду майну або напала на оточуючих, власнику потрібно буде оплатити від 3400 до 5100 гривень. Крім того, в нього можуть навіть відібрати тварину.

Жорстокість по відношенню до тварин

Не можна залишати собаку прив’язаною на довжині до десяти метрів, в холодну або спекотну пору року, прив’язувати до автомобілів, бити або знущатися, а також залишати зачиненою у салоні автомобілів. В іншому випадку штраф буде в розмірі від 3400 до 8500 гривень або 15 діб адміністративного арешту з конфіскацією тварини.

Прив'язування собаки до перил на вулиці. Фото: скріншот з YouTube

Також не можна закликати до насильства тварин, інакше за це можна відправитися за ґрати на строк до трьох років. Якщо це бачили діти, строк збільшується до п’яти років, а якщо жорстокість була особливою, то до восьми років ув’язнення.

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