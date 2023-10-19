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От каждого военного ВСУ потребуют знания английского языка: что известно

19 октября 2023 04:48
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Английский язык для военных станет обязательным: что говорят в Генштабе ВСУ
Собрание с психологами воинских частей ДШВ в Житомире. Фото: Facebook/Генеральный штаб ВСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине английский язык стал неоспоримой необходимостью во многих областях жизни. Его используют на всех международных встречах, соревнованиях, фестивалях и т.д. В нашей стране английский даже был утвержден как один из языков международного общения. Это означает, что области его применения должны расширяться на культуру, медицинскую, транспортную системы. Исключением не являются и Вооруженные силы Украины.

Так, Минобороны совместно с Генштабом ВСУ внесли ряд корректив в Дорожную карту по усовершенствованию языковой подготовки в армии для повышения уровня владения иностранными языками личным составом. Об этом в рамках круглого стола сообщил заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Коваль, передает Military Media Center.

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По его словам, Министерство обороны Украины совместно с Генеральным штабом поставило цель повысить уровень владения иностранными языками среди военнослужащих.

Планируется, что к 2026 году каждый военный сможет свободно разговаривать на английском.

"Наработан ряд практических проектов. Сейчас мы их пробуем и должны определить новую модель для того, чтобы до 2026 года каждый военнослужащий ВСУ свободно разговаривал на английском языке", — сообщил Коваль.

Он отметил, что сейчас одним из приоритетов в рамках программы является переход на преподавание в военных вузах на английском языке.

Кроме того, в учреждениях военного образования реализуется ряд инновационных образовательных проектов в рамках перехода на стандарты НАТО с учетом текущих потребностей в условиях полномасштабной войны.

Данные проекты предусматривают вовлечение в преподавание специальных дисциплин лучших военных практиков, а также ученых для подготовки в частности офицеров по специальности операторов ситуационной осведомленности.

Ранее мы сообщали, УБД в Украине смогут бесплатно получить образование.

Напомним, мы писали, какие услуги ветеранам войны и раненым военным оказывает государство.

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