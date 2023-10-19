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Від кожного військового ЗСУ вимагатимуть знання англійської мови: що відомо

19 жовтня 2023 04:48
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Англійська мова для військових стане обов'язковою: що кажуть у Генштабі ЗСУ
Збори з психологами військових частин ДШВ у Житомирі. Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В Україні англійська мова стала незаперечною необхідністю у багатьох сферах життя. Її використовують на всіх міжнародних зустрічах, змаганнях, фестивалях тощо. У нашій країні англійську навіть затвердили як одну з мов міжнародного спілкування. Це означає, що області її застосування повинні розширюватися на культуру, медичну, транспортну системи. Виключенням не є й Збройні сили України. 

Так, Міноборони спільно з Генштабом ЗСУ внесли низку коректив в Дорожню карту з удосконалення мовної підготовки у війську для підвищення рівня володіння іноземними мовами особовим складом. Про це в рамках круглого столу повідомив заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Коваль, інформує Military Media Center.

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За його словами, Міністерство оборони України спільно з Генеральним штабом поставило за мету підвищити рівень володіння іноземними мовами серед військовослужбовців.

Планується, що до 2026 року кожен військовий зможе вільно розмовляти англійською.

"Напрацьовано низку практичних проєктів. Зараз ми їх пробуємо і повинні визначити нову модель для того, щоб до 2026 року кожний військовослужбовець ЗСУ вільно розмовляв англійською мовою", — повідомив Коваль.

Він зазначив, що наразі одним із пріоритетів в рамках програми є перехід на викладання у військових вишах англійською мовою.

Крім того, у закладах військової освіти реалізується ряд інноваційних освітніх проєктів в рамках переходу на стандарти НАТО з урахуванням поточних потреб в умовах повномасштабної війни.

Дані проєкти передбачають залучення до викладання спеціальних дисциплін кращих військових практиків, а також вчених для підготовки зокрема офіцерів за фахом операторів ситуаційної обізнаності.

Раніше ми повідомляли, УБД в Україні зможуть безкоштовно здобути освіту.

Нагадаємо, ми писали, які послуги ветеранам війни та пораненим військовим надає держава.

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