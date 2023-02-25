Издание Ukraїner заявило о взломе страниц в Facebook: детали

Основатель издания Ukraїner Богдан Логвиненко

Несколько работников издания Ukraїner сообщили, что все страницы медиа в Facebook были взломаны вчера, 24 февраля. Основатель издания Богдан Логвиненко предупредил о возможных провокациях и отметил, что никаких неполадок у администраторов страниц не произошло, но возможно, появились дыры в Бизнес-менеджере.

Об этом пишет Детектор Медиа.

Взлом страницы

По словам Логвиненко, компания Meta пока не отреагировала на запросы издания. Логвиненко сообщил, что кибератаки на ресурсы издания проходят регулярно, и что весь военный контент издания ограничивается или блокируется.

Издание рассматривает отказ от Facebook из-за проблем с поддержкой и риска потерять социальный капитал в сети. Контент Ukraіner иногда блокируется на Instagram и Facebook, и издание находится под угрозой использования. Логвиненко также отметил, что проблемы с Facebook были причиной отказа от этой платформы.

"В течение долгого времени у нас было очень много жалоб на Instagram и Facebook-страницах. Наш контент блокируется иногда через несколько часов после публикации. Мы находили себя в первые месяцы полномасштабной войны в российском Telegram-боте, где были призывы блокировать нашу страницу. И только на прошлой неделе мы смогли снять ограничения в Instagram. У нас висела нерассмотренная жалоба на сообщение с 30 марта в статусе "рассматривается", — рассказал основатель Ukraїner.

Напомним, что 24 февраля, состоялась российская кибератака на ряде веб-ресурсов украинских государственных и местных органов власти. Также был сломан телеканал "Интер", на котором был включен гимн СССР.

В службе сообщили, что инцидент не привел к существенному нарушению работоспособности систем и не повлиял на выполнение государственными органами своих функций. Работа большинства информационных ресурсов уже возобновлена и работают в штатном режиме.