Видання Ukraїner заявило про злом сторінок у Facebook: деталі
Декілька працівників видання Ukraїner повідомили, що всі сторінки медіа у Facebook були зламані вчора, 24 лютого. Засновник видання Богдан Логвиненко попередив про можливі провокації та зазначив, що жодних неполадок у адміністраторів сторінок не сталося, але, можливо, з'явилися діри в Бізнес-менеджері.
Про це пише Детектор Медіа.
-
На Одещині за рік війни кількість загиблих на пожежах зросла на 200%: в чому причина
-
"Багато чого іноді хочеться сказати": Порошенко відреагував на різку відповідь Зеленського
-
ЗСУ завдали кілька ударів по об'єктах окупантів
-
"Не ми ж вас туди відправляли": дружина окупанта обурена, що вони збирають кошти на їх забезпечення
-
Всесвітньо відомий митець зі Швейцарії Геррі Хофштеттер продовжив "розфарбовувати" одеські будівлі
-
Окупанти на Донеччині переводять "силові структури" на російське законодавство
-
Важить понад 45 кілограмів: блогери зробили величезний ноутбук
-
Пожежа на Подолі: до гасіння вогню було залучено робота
-
Шмигаль анонсував спрощення процесу проходження військово-лікарських комісій
-
20 мільйонів компенсації: хто на Одещині може розраховувати на допомогу держави
Злом сторінки
За словами Логвиненка, компанія Meta поки що не відреагувала на запити видання. Логвиненко повідомив, що кібератаки на ресурси видання проходять регулярно і весь військовий контент видання обмежується або блокується.
Видання розглядає відмову від Facebook через проблеми з підтримкою, і ризик втратити соціальний капітал у мережі. Контент Ukraїner іноді блокується на Instagram та Facebook, і видання перебуває під загрозою використання. Логвиненко також зазначив, що проблеми із Facebook були причиною відмови від цієї платформи.
"Протягом довгого часу у нас було дуже багато скарг на Instagram та Facebook-сторінках. Наш контент блокується іноді через кілька годин після публікації. Ми знаходили себе у перші місяці повномасштабної війни у російському Telegram-боті, де були заклики блокувати нашу сторінку. І тільки минулого тижня ми змогли зняти обмеження в Instagram. У нас висіла нерозглянута скарга на повідомлення з 30 березня в статусі "розглядається", — розповів засновник Ukraїner.
Нагадаємо, що 24 лютого відбулася російська кібератака на низці вебресурсів українських державних та місцевих органів влади. Також було зламано телеканал "Інтер", на якому було увімкнено гімн СРСР.
У службі повідомили, що інцидент не призвів до суттєвого порушення працездатності систем та не вплинув на виконання державними органами своїх функцій. Роботу більшості інформаційних ресурсів уже відновлено та працюють у штатному режимі.