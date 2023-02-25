Видання Ukraїner заявило про злом сторінок у Facebook: деталі

Засновник видання Ukraїner Богдан Логвиненко

Декілька працівників видання Ukraїner повідомили, що всі сторінки медіа у Facebook були зламані вчора, 24 лютого. Засновник видання Богдан Логвиненко попередив про можливі провокації та зазначив, що жодних неполадок у адміністраторів сторінок не сталося, але, можливо, з'явилися діри в Бізнес-менеджері.

Про це пише Детектор Медіа.

Злом сторінки

За словами Логвиненка, компанія Meta поки що не відреагувала на запити видання. Логвиненко повідомив, що кібератаки на ресурси видання проходять регулярно і весь військовий контент видання обмежується або блокується.

Видання розглядає відмову від Facebook через проблеми з підтримкою, і ризик втратити соціальний капітал у мережі. Контент Ukraїner іноді блокується на Instagram та Facebook, і видання перебуває під загрозою використання. Логвиненко також зазначив, що проблеми із Facebook були причиною відмови від цієї платформи.

"Протягом довгого часу у нас було дуже багато скарг на Instagram та Facebook-сторінках. Наш контент блокується іноді через кілька годин після публікації. Ми знаходили себе у перші місяці повномасштабної війни у російському Telegram-боті, де були заклики блокувати нашу сторінку. І тільки минулого тижня ми змогли зняти обмеження в Instagram. У нас висіла нерозглянута скарга на повідомлення з 30 березня в статусі "розглядається", — розповів засновник Ukraїner.

Нагадаємо, що 24 лютого відбулася російська кібератака на низці вебресурсів українських державних та місцевих органів влади. Також було зламано телеканал "Інтер", на якому було увімкнено гімн СРСР.

У службі повідомили, що інцидент не призвів до суттєвого порушення працездатності систем та не вплинув на виконання державними органами своїх функцій. Роботу більшості інформаційних ресурсів уже відновлено та працюють у штатному режимі.