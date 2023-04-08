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Видео с мальчиком, рекламирующим в TikTok колбаску на Пасху, набрало 10 млн просмотров: кто он

8 апреля 2023 17:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мальчик Матвейко. Фото: ТСН/скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Маленький украинский фермер Матвейко стал знаменитостью в социальных сетях после того, как его видео, в котором он призывает людей заказывать мясо и колбасу на Пасху, набрало более 10 миллионов просмотров за неделю. Ребенок, который вместе с семьей владеет тремя гектарами земли в Черкасской области, подошел к съемкам серьезно и показал свое хозяйство журналистам.

Об этом пишет ТСН.

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Матвейко является примером усердия и настойчивости. Его видео не только вызвало восторг у пользователей социальных сетей, но и вдохновило многих взрослых на творчество. За короткое время множество людей записали свои собственные версии этого видео и даже заказывают у маленького фермера рекламу, хотя это было в шутку.

Матвейко привык к съемкам и подходит к ним ответственно. Он также показал журналистам, как они хозяйничают на своих три гектарах земли в Черкасской области. Он родился трудолюбивым и настойчивым ребенком, что привело его к успеху и популярности.

Отец Матвейко ведет свой канал на YouTube, где он рассказывает о том, как сажать овощи, делать колбасу и мясо. Кроме того, они ведут блог о ремонте техники и приготовлении сыра. Маленький фермер оказался в центре внимания благодаря своему характеру и добросердечности, и продолжает вдохновлять людей своими усилиями.

Напомним, что в Киеве на Софийской площади состоялось открытие уличной выставки рисунков детей, чьи родители и родные оказались в плену. Художественная акция стартовала сегодня, 8 апреля.

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