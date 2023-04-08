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Відео з хлопчиком, який рекламує у TikTok ковбаску на Великдень, набрало 10 млн переглядів: хто він

8 квітня 2023 17:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Хлопчик Матвійко. Фото: ТСН/ скріншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Маленький український фермер Матвійко став знаменитістю у соціальних мережах після того, як його відео, в якому він закликає людей замовляти м'ясо та ковбасу на Великдень, набрало понад 10 мільйонів переглядів за тиждень. Дитина, яка разом із сім'єю володіє трьома гектарами землі в Черкаській області, підійшла до зйомок серйозно і показала своє господарство журналістам.

Про це пише ТСН.

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Господарство маленького хлопчика

Матвійко є прикладом старанності та наполегливості. Його відео не лише викликало захоплення у користувачів соціальних мереж, а й надихнуло багатьох дорослих на творчість. За короткий час багато людей записали свої власні версії цього відео і навіть замовляють у маленького фермера рекламу, хоча це було жартома.

Матвійко звик до зйомок і підходить до них відповідально. Він також показав журналістам, як вони господарюють на своїх трьох гектарах землі на Черкащині. Він народився працьовитою та наполегливою дитиною, що призвело його до успіху та популярності.

Отець Матвійко веде свій канал на YouTube, де він розповідає про те, як садити овочі, робити ковбасу та м'ясо. Крім того, вони ведуть блог про ремонт техніки та приготування сиру. Маленький фермер опинився в центрі уваги завдяки своєму характеру та добросердечності, і продовжує надихати людей своїми зусиллями.

Нагадаємо, що у Києві на Софійській площі відбулося відкриття вуличної виставки малюнків дітей, чиї батьки та рідні опинилися у полоні. Художня акція стартувала сьогодні, 8 квітня.

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