Главные новости 8 сентября: события и итоги

Главные события 8 сентября 2023 года. Коллаж Новини.LIVE

Вчера, 8 сентября, Россия нанесла ракетные удары по Кривому Рогу, Сумам и Одесщине. Также украинцы обсуждали новые подробности по отключению Starlink в Украине, а также данные СМИ о тайных переговорах между ООН и Россией по снятию санкций с последней.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 8 сентября, которые вы могли пропустить.

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Обстрелы украинских городов

Последствия обстрелов Кривого Рога 8 сентября. Фото: МВД

В ночь на 8 сентября российские оккупанты осуществили уже пятый массированный удар по югу Украины за неделю. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших.

Но уже утром государство-агрессор нанесло ракетные удары по Кривому Рогу и Сумам.

В результате удара по зданию полиции в Кривом Роге погиб полицейский, еще более 70 человек пострадали. В результате удара по частному сектору в Сумах пострадали два человека. Их спасли из-под завалов двухэтажного жилого дома.

Тайные переговоры между Россией и ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава МИДа России Сергей Лавров. Фото: ria.ru

Немецкое издание Bild сообщило, что генсек ООН Антониу Гутерриш обсуждает возможность возобновления Черноморского зернового сотрудничества с Россией, предложив определенные условия для отмены санкций. По данным журналистов, Гутерриш направил письмо главе МИД России Сергею Лаврову.

По данным журналистов, в документе, отправленном Лаврову, генсек ООН представил четыре ключевых предложения России.

Ялтинский форум

Владимир Зеленский и Борис Джонсон на форуме Ялтинской стратегии 8 сентября. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В пятницу, 8 сентября, стартовал форум Ялтинской европейской стратегии в Киеве. На нем выступил и президент Украины Владимир Зеленский.

В своей речи глава отметил, что для многих людей в мире сейчас Украина является личным нравственным выбором.

К слову, гостем форума был и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Скандал вокруг отключения Starlink

Американский бизнесмен Илон Маск. Фото: Reuters

В СМИ просочилась информация, что в прошлом году известный бизнесмен и миллиардер Илон Маск тайно приказал выключить спутниковую сеть Starlink вблизи крымского полуострова. Это нужно было для того, чтобы воспрепятствовать украинским атакам на российский флот.

При этом сам Маск уверяет, что не ограничивал работу Starlink у берегов Крыма в 2022 году. По словам бизнесмена, он получил от Украины экстренный запрос активировать связь по всему пути следования в Севастополь, но отказал в просьбе.

Скандальности этой истории добавляет тот факт, что Маск передал своему биографу конфиденциальную переписку с украинским министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

ВСУ приближаются к главной цели контрнаступления

Танк украинских войск в зоне боевых действий. Фото: Генштаб ВСУ

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в комментарии Новинам.LIVE отметил, что освобожденный недавно поселок Работино находится на автодороге из Орехова в Токмак. Этот город является основным логистическим хабом армии РФ и расположен примерно в 20 км от Работино. После Орехова открывается путь на Мелитополь — главную цель украинского контрнаступления.

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