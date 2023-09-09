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Відключення Starlink, таємні переговори ООН з РФ та нещадні обстріли: що ви пропустили 8 вересня

9 вересня 2023 08:30
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Головні новини 8 вересня: події та підсумки
Головні події 8 вересня 2023 року. Колаж Новини.LIVE
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Вчора, 8 вересня, Росія завдала ракетних ударів по Кривому Рогу, Сумах та Одещині. Також українці обговорювали нові подробиці щодо відключення Starlink в Україні, а також дані ЗМІ про таємні переговори між ООН та Росією щодо зняття санкцій з останньої. 

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 8 вересня, які ви могли пропустити.

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Обстріли українських міст 

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 8 вересня 2023
Наслідки обстрілу Кривого Рогу 8 вересня. Фото: МВС

У ніч проти 8 вересня російські окупанти здійснили уже п'ятий масований удар по півдню України за тиждень. На щастя, цього разу, проте, обійшлося без постраждалих.

Та вже вранці держава-агресор завдала ракетних ударів по Кривому Рогу та Сумах. 

Внаслідок удару по будівлі поліції у Кривому Розі загинув поліцейський, ще понад 70 людей постраждали. Внаслідок удару по приватному сектору у Сумах постраждали двоє людей. Їх врятували з-під завалів двоповерхового житлового будинку. 

Таємні переговори між Росією та ООН

Генсек ООН Антоніу Гутерреш та глава МЗС Росії Сергій Лавров
Генсек ООН Антоніу Гутерреш та глава МЗС Росії Сергій Лавров. Фото: ria.ru

Німецьке видання Bild повідомило, що генсек ООН Антоніу Гутерреш обговорює можливість поновлення Чорноморської зернової співпраці з Росією, запропонувавши при цьому певні умови щодо скасування санкцій. За даними журналістів, Гутерреш надіслав листа главі МЗС Росії Сергію Лаврову.

За даними журналістів, у документі, відправленому Лаврову, генсек ООН представив чотири ключові пропозиції для Росії. 

Ялтинський форум 

Володимир Зеленський та Борис Джонсон на Форумі Ялтинської стратегії 8 вересня 2023
Володимир Зеленський та Борис Джонсон на Форумі Ялтинської стратегії 8 вересня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У п'ятницю, 8 вересня, стартував форум Ялтинської європейської стратегії у Києві. На ньому, зокрема, виступив і президент України Володимир Зеленський. 

У своїй промові глава зазначив, що для багатьох людей у світі зараз Україна є особистим моральним вибором.

До слова, гостем форуму був і колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон

Скандал навколо відключення Starlink

Американський бізнесмен Ілон Маск
Американський бізнесмен Ілон Маск. Фото: Reuters

У ЗМІ просочилася інформація, що минулого року відомий бізнесмен та мільярдер Ілон Маск таємно наказав вимкнути супутникову мережу Starlink поблизу кримського півострова. Це потрібно було для того, щоб перешкодити українським атакам на російський флот. 

При цьому сам Маск запевняє, що не обмежував роботу Starlink біля берегів Криму у 2022 році. За словами бізнесмена, він отримав від України екстрений запит активувати зв'язок усім шляхом прямування до Севастополя, але відмовив у проханні.

Скандальності цій історії додає той факт, що Маск передав своєму біографові конфіденційне листування з українським міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. 

ЗСУ наближаються до головної цілі контрнаступу

Танк українських військ у зоні бойових дій. Фото: Генштаб ЗСУ
Танк українських військ у зоні бойових дій. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов у коментарі Новинам.LIVE зазначив, що звільнене нещодавно селище Роботине розташоване на автодорозі з Оріхова до Токмака. Це місто є основним логістичним хабом армії РФ і розташовано приблизно за 20 км від Роботиного. Після Оріхова  відкривається шлях на Мелітополь — головну ціль українського контрнаступу.

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