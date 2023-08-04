Отключение света: будут ли выключать свет осенью и зимой и будет ли блекаут

Отключение света. Фото: google

Украинцы должны быть готовы к тому, что осенью и зимой этого года будут выключать свет. Вероятно, это будут плановые и контролируемые отключения.

директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии для издания "Фокус" .

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Эксперт считает, что отключения света не будут долговременными.

"Людей не нужно пугать блекаутом. Вероятность такая есть. Однако речь идет о плановых отключениях, а не о ситуации полной потери контроля оператора над энергосистемой. Я не ожидаю больших блекаутов", — говорит Омельченко.

По мнению Омельченко, наиболее вероятны именно плановые отключения света. Они будут действовать в те периоды, когда на улице будет холоднее всего.

Отключение света по регионам

Как считает Владимир Омельченко, ситуация в регионах на этот счет может отличаться. Наибольшие риски повреждения энергетических объектов остаются в населенных пунктах вблизи прифронтовых территорий.

Также российские террористы постараются атаковать крупные города, как Одесса, Киев или Харьков.

"Есть ли вероятность региональных блекаутов? Да, есть. В прифронтовой зоне повреждены сети, как с Херсоном, с одной стороны, все развалено, а с другой, там потребителей — по пальцам пересчитать. Сказать, что только прифронтовые будут страдать от отключений, я не подвержен. Потому что там повреждены сети, но и нагрузка там низкая", — добавляет эксперт.

Напомним, в Украине снизилась производительность атомных станций из-за планового ремонта одного из ядерных блоков. В этой связи украинцев просят экономить электроэнергию.