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Відключення світла: чи варто готувати українцям до блекауту

4 серпня 2023 13:34
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Відключення світла: чи будуть вимикати світло восени та взимку і чи буде блекаут
Відключення світла. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Українці повинні бути готові до того, що цьогоріч восени та взимку вимикатимуть світло. Ймовірно, це будуть планові та контрольовані відключення. 

директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі для видання "Фокус".

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Експерт вважає, що відключення світла не будуть довгостроковими. 

"Людей не потрібно лякати блекаутом. Ймовірність така є. Проте йдеться про планові відключення, а не про ситуацію повної втрати контролю оператора над енергосистемою. Я не очікую великих блекаутів", — каже Омельченко. 

На думку Омельченка, найбільш ймовірні саме планові відключення світла. Вони діятимуть у ті періоди, коли на вулиці буде найбільш холодніше. 

Відключення світла по регіонах

Як вважає Володимир Омельченко, ситуація в регіонах з цього приводу може відрізнятися. Найбільші ризики пошкодження енергетичних об'єктів залишаються у населених пунктах поблизу прифронтових територій.

Також російські терористи намагатимуться атакувати великі міста, як Одеса, Київ чи Харків. 

"Чи є імовірність регіональних блекаутів? Так, є. У прифронтовій зоні пошкоджені мережі, як з Херсоном, з одного боку, все розвалено, а з іншого, там споживачів — по пальцях перерахувати. Сказати, що тільки прифронтові будуть страждати від відключень, я не схильний. Тому що там пошкоджені мережі, але і навантаження там низьке", — додає експерт. 

Нагадаємо, в Україні знизилася продуктивність атомних станцій через плановий ремонт одного з ядерних блоків. У зв'язку з цим українців просять заощаджувати електроенергію.

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