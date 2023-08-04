Відключення світла: чи будуть вимикати світло восени та взимку і чи буде блекаут

Відключення світла. Фото: google

Українці повинні бути готові до того, що цьогоріч восени та взимку вимикатимуть світло. Ймовірно, це будуть планові та контрольовані відключення.

директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі для видання "Фокус".

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Як відключатимуть світло

Експерт вважає, що відключення світла не будуть довгостроковими.

"Людей не потрібно лякати блекаутом. Ймовірність така є. Проте йдеться про планові відключення, а не про ситуацію повної втрати контролю оператора над енергосистемою. Я не очікую великих блекаутів", — каже Омельченко.

На думку Омельченка, найбільш ймовірні саме планові відключення світла. Вони діятимуть у ті періоди, коли на вулиці буде найбільш холодніше.

Відключення світла по регіонах

Як вважає Володимир Омельченко, ситуація в регіонах з цього приводу може відрізнятися. Найбільші ризики пошкодження енергетичних об'єктів залишаються у населених пунктах поблизу прифронтових територій.

Також російські терористи намагатимуться атакувати великі міста, як Одеса, Київ чи Харків.

"Чи є імовірність регіональних блекаутів? Так, є. У прифронтовій зоні пошкоджені мережі, як з Херсоном, з одного боку, все розвалено, а з іншого, там споживачів — по пальцях перерахувати. Сказати, що тільки прифронтові будуть страждати від відключень, я не схильний. Тому що там пошкоджені мережі, але і навантаження там низьке", — додає експерт.

Нагадаємо, в Україні знизилася продуктивність атомних станцій через плановий ремонт одного з ядерних блоків. У зв'язку з цим українців просять заощаджувати електроенергію.