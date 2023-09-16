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Отключение света в Украине: каким городам больше всего угрожает блекаут

16 сентября 2023 02:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Отключение света в Украине: каким городам больше всего угрожает блекаут
Мужчина реагирует на отключение света со спичкой в руке. Фото: depositphotos.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, каким городам больше всего угрожает блекаут зимой. Речь идет о Киеве и Одессе, поскольку они крупнейшие потребители электроэнергии и страдают от недостаточной генерационной мощности.

Об этом сообщает УНИАН.

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Каким городам больше всего угрожает блекаут

"В Киеве есть генерация, но она покрывает в лучшем случае не больше тридцати процентов потребления. В Одессе вообще нет ничего", — отметил Харченко.

Однако длительные отключения света угрожают и таким городам, как:

  • Запорожье.
  • Житомир.
  • Кропивницкий.
  • Кременчуг.

Прифронтовые регионы также окажутся под большим риском:

  • Харьков.
  • Сумы.
  • Чернигов;
  • Херсон
  • Николаев.

Эксперт считает, что если температура воздуха зимой упадет до -10°C, то даже без российских атак энергосистема Украины не будет выдерживать.

Насколько Украина готова к отключениям света

В то же время эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев считает, что зимой 2024 года украинцам будет легче, поскольку предыдущий отопительный сезон был очень сложным, однако это предоставило ценный опыт и умение решать подобные проблемы.

"Может немного легче будет потому, что неожиданностей как раз не ожидается, и абсолютное большинство потребителей понимает, что их ждет, и как на это реагировать", — отметил он.

Напомним, что в скором времени в Украине начнется отопительный сезон, однако не все мощности восстановлены на 100%. Именно поэтому в некоторых регионах, в частности в Одесской области, возможны блекауты.

Также мы писали, что украинские электросети готовы к зиме на 98%, атомные электростанции (АЭС) — на 70%, а тепловые электростанции (ТЭС) только на 30%. План восстановления генерации выполнен на одну треть.

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