Отключение света в Украине: каким городам больше всего угрожает блекаут
Глава Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, каким городам больше всего угрожает блекаут зимой. Речь идет о Киеве и Одессе, поскольку они крупнейшие потребители электроэнергии и страдают от недостаточной генерационной мощности.
Об этом сообщает УНИАН.
Каким городам больше всего угрожает блекаут
"В Киеве есть генерация, но она покрывает в лучшем случае не больше тридцати процентов потребления. В Одессе вообще нет ничего", — отметил Харченко.
Однако длительные отключения света угрожают и таким городам, как:
- Запорожье.
- Житомир.
- Кропивницкий.
- Кременчуг.
Прифронтовые регионы также окажутся под большим риском:
- Харьков.
- Сумы.
- Чернигов;
- Херсон
- Николаев.
Эксперт считает, что если температура воздуха зимой упадет до -10°C, то даже без российских атак энергосистема Украины не будет выдерживать.
Насколько Украина готова к отключениям света
В то же время эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев считает, что зимой 2024 года украинцам будет легче, поскольку предыдущий отопительный сезон был очень сложным, однако это предоставило ценный опыт и умение решать подобные проблемы.
"Может немного легче будет потому, что неожиданностей как раз не ожидается, и абсолютное большинство потребителей понимает, что их ждет, и как на это реагировать", — отметил он.
Напомним, что в скором времени в Украине начнется отопительный сезон, однако не все мощности восстановлены на 100%. Именно поэтому в некоторых регионах, в частности в Одесской области, возможны блекауты.
Также мы писали, что украинские электросети готовы к зиме на 98%, атомные электростанции (АЭС) — на 70%, а тепловые электростанции (ТЭС) только на 30%. План восстановления генерации выполнен на одну треть.