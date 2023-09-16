Відключення світла в Україні: яким містам найбільше загрожує блекаут

Чоловік реагує на відключення світла з сірником в руці. Фото: depositphotos.com

Очільник Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, яким містам найбільше загрожує блекаут взимку. Йдеться про Київ та Одесу, оскільки вони є найбільшими споживачами електроенергії та страждають від недостатньої генераційної потужності.

Про це повідомляє УНІАН.

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Яким містам найбільше загрожує блекаут

"В Києві є генерація, але вона покриває в кращому випадку не більше тридцяти відсотків споживання. В Одесі взагалі немає нічого", — зазначив Харченко.

Однак тривалі відключення світла загрожують ще й таким містам, як:

Запоріжжя.

Житомир.

Кропивницький.

Кременчук.

Прифронтові регіони також опиняться під великим ризиком:

Харків.

Суми.

Чернігів;

Херсон

Миколаїв.

Експерт вважає, якщо температура повітря взимку впаде до -10°C, то навіть без російських атак енергосистема України не витримуватиме.

Наскільки Україна готова до відключень світла

Водночас експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев вважає, що взимку 2024 року українцям буде легше, оскільки попередній опалювальний сезон був дуже складним, проте це надало цінний досвід та вміння розв'язувати подібні проблеми.

"Може трошки легше буде тому, що несподіванок якраз не очікується, і абсолютна більшість споживачів розуміє, що на них чекає, та як на це реагувати", — зазначив він.

Нагадаємо, що незабаром в Україні розпочнеться опалювальний сезон, проте не усі потужності відновлені на 100%. Саме через це у деяких регіонах, зокрема на Одещині, можливі блекаути.

Також ми писали, що українські електромережі готові до зими на 98%, атомні електростанції (АЕС) — на 70%, а теплові електростанції (ТЕС) лише на 30%. План відновлення генерації наразі виконано на одну третину.