Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Отказ от научной степени может отменить суд: что известно arrow

Отказ от научной степени может отменить суд: что известно

14 августа 2023 15:29
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Отказ от научной степени может отменить суд: что известно
Министр образования и науки Украины Оксен Лесной. Фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Киевский окружной административный суд открыл производство по признанию постановления правительства о добровольном отказе от научной степени противоправным. К тому же требуют его отмены.

Об этом говорится в определении Киевского окружного административного суда.

Читайте также:

Что известно о добровольном отказе от ученой степени

В мае этого года правительство утвердило механизм добровольного отказа от научной степени. Министр образования и науки Оксен Лесной и председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в том же месяце первыми воспользовались этим механизмом.

Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) взяло диссертацию министра образования Оксена Лисового на проверку после обвинений чиновника в плагиате.

"Только что получу вывод — публично все обнародую. Держаться за любые звания точно не собираюсь", — заявлял глава МОН в марте.

Однако после введения постановления о добровольном отказе, Лесной отказался от степени доктора наук. Поэтому проверка его работы "заморозилась" на неизвестный срок. Поскольку НАОКВО не проверяет диссертации граждан без степеней.

Когда рассмотрят определение суда

Иск Кабинета Министров Украины Киевский окружной суд принял не сразу. Заявление вернули истцу на доработку.

И уже 26 июля в суд поступило ходатайство об устранении недостатков. Таким образом, открыли административное производство.

Подготовительное заседание запланировано на 20 ноября 2023 года в 10:30.

Напомним, в МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями.

Также Киевский суд продлил срок действия обязанностей митрополита Павла.

В то же время в Прикарпатье тяжело больного мужчину осудили за неявку в военкомат.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

Война и коррупция: что произойдет, если не возобновить публичное декларирование доходов чиновников

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз