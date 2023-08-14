Отказ от научной степени может отменить суд: что известно

Министр образования и науки Украины Оксен Лесной. Фото: google.com

Киевский окружной административный суд открыл производство по признанию постановления правительства о добровольном отказе от научной степени противоправным. К тому же требуют его отмены.

Об этом говорится в определении Киевского окружного административного суда.

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В мае этого года правительство утвердило механизм добровольного отказа от научной степени. Министр образования и науки Оксен Лесной и председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в том же месяце первыми воспользовались этим механизмом.

Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) взяло диссертацию министра образования Оксена Лисового на проверку после обвинений чиновника в плагиате.

"Только что получу вывод — публично все обнародую. Держаться за любые звания точно не собираюсь", — заявлял глава МОН в марте.

Однако после введения постановления о добровольном отказе, Лесной отказался от степени доктора наук. Поэтому проверка его работы "заморозилась" на неизвестный срок. Поскольку НАОКВО не проверяет диссертации граждан без степеней.

Когда рассмотрят определение суда

Иск Кабинета Министров Украины Киевский окружной суд принял не сразу. Заявление вернули истцу на доработку.

И уже 26 июля в суд поступило ходатайство об устранении недостатков. Таким образом, открыли административное производство.

Подготовительное заседание запланировано на 20 ноября 2023 года в 10:30.

Напомним, в МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями.

Также Киевский суд продлил срок действия обязанностей митрополита Павла.

В то же время в Прикарпатье тяжело больного мужчину осудили за неявку в военкомат.