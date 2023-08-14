Відмови від наукового ступеня може скасувати суд: що відомо

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Фото: google.com

Київський окружний адміністративний суд відкрив провадження щодо визнання постанови уряду про добровільну відмову від наукового ступеня протиправною. До того ж вимагають її скасування.

Про це йдеться в ухвалі Київського окружного адміністративного суду.

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У травні цього року Уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня. Міністр освіти і науки Оксен Лісовий та Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у тому ж місяці першими скористались цим механізмом.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) взяло дисертацію міністра освіти Оксена Лісового на перевірку після звинувачень чиновника у плагіаті.

"Щойно отримаю висновок — публічно все оприлюдню. Триматися за будь-які звання точно не збираюся", — заявляв очільник МОН у березні.

Однак після впровадження постанови про добровільну відмову, Лісовий відмовився від ступеня доктора наук. Через це перевірка його роботи "заморозилась" на невідомий термін. Оскільки НАЗЯВО не перевіряє дисертації громадян без ступенів.

Коли розглянуть ухвалу суду

Позов до Кабінету Міністрів України Київський окружний суд прийняв не одразу. Заяву повернули позивачу на доопрацювання.

І вже 26 липня до суду надійшло клопотання про усунення недоліків. Таким чином відкрили адміністративне провадження.

Підготовче засідання запланували на 20 листопада 2023 року о 10:30 год.

Нагадаємо, в МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями.

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