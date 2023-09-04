Главные новости 3 сентября: события и итоги

Министр обороны Алексей Резников. Фото: REUTERS

Вчера, 3 сентября, день начался с новостей о дроновой атаке по Одесской области, а закончился заявлением президента о смене министра обороны. Также в Украине изменились правила мобилизации ограниченно пригодных к военной службе, а также стали известны новые подробности по делу олигарха Игоря Коломойского.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 3 сентября, которые вы могли пропустить.

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Обстрел Одесщины

После 3 часов ночи 3 сентября в Одесской области прогремели мощные взрывы.

Впоследствии стало известно, что враг атаковал припортовую инфраструктуру Одесской области. Атака на южный регион длилась три с половиной часа. По информации военных, удалось уничтожить 22 ударных БпЛА из 25. К сожалению, есть попадания и пострадавшие.

Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что армия-агрессорка не оставляет своих попыток выявить пробелы в противовоздушной обороне Украины. Об этом может свидетельствовать длительная атака беспилотниками на Одесскую область, которая осуществлялась несколькими волнами и с разной траекторией.

Последствия обстрелов Одесской области 3 сентября 2023 года. Фото: Нацполиция

Отставка Резникова

В своем вечернем обращении президент Владимир Зеленский объявил о смене министра обороны Украины. Вместо Алексея Резникова им станет Рустем Умеров.

"На этой неделе парламенту будет предложено принять и кадровое решение. Хочу определить это сейчас. Я решил провести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел эти более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что Министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом", — сказал глава государства.

Владимир Зеленский и Алексей Резников. Фото: president.gov.ua

Новые подробности по делу Коломойского

Советник руководителя Офиса президент Сергей Лещенко заявил, что олигарх Игорь Коломойский является фигурантом в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра. Отмечается, что запросы на экстрадицию бизнесмена в США не посылали Украине.

По его словам, такие доказательства разрушают "популярный лживый нарратив о том, что Коломойского не лишили гражданства Украины и будто бы не выдадут в США".

В свою очередь СМИ обнародовали полный текст подозрения Коломойскому. Согласно документу, бизнесмена подозревают в мошенничестве и противоправном завладении чужим имуществом.

Игорь Коломойский после заседания суда в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Интервью Резникова

Днем 3 сентября портал "Укринформ" выпустил интервью с министром обороны Алексеем Резниковым, в котором тот сделал несколько важных заявлений.

В частности, министр сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Украина получила военную помощь на сумму около 100 миллиардов долларов. Также он заверил, что осенью в Украине ожидается "бум" собственного производства дронов.

Резников спрогнозировал, что самолеты F-16, вероятно, смогут защищать небо над Украиной уже следующей весной, в 2024 году.

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Укринформ

Изменения по мобилизации

Ограниченно пригодные граждане будут мобилизоваться в случае, если у них есть определенные специальности. К тому же, в Минобороны обновили список болезней, по которому ВВК будут оценивать пригодность к военной службе.

Также обсуждаются возможные ограничения для мужчин призывного возраста, получающих второе высшее образование. Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, член фракции партии "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что в Верховной Раде планируют перекрыть возможность для мужчин призывного возраста избегать мобилизации, получая второе образование в высших учебных заведениях. По его словам, соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Раде.

Военнослужащие на построении. Фото: google.com

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