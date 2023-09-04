Головні новини 3 вересня: події та підсумки

Міністр оборони Олексій Резніков. Фото: REUTERS

Вчора, 3 вересня, день почався з новин про дронову атаку по Одеській області, а закінчився заявою президента про заміну міністра оборони. Також в Україні змінилися правила щодо мобілізації обмежено придатних до військової служби, а також стали відомі нові подробиці щодо справи олігарха Ігоря Коломойського.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 3 вересня, які ви могли пропустити.

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Обстріл Одещини

Після 3 години ночі 3 вересня на Одещині прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що ворог вкотре атакував припортову інфраструктуру Одеської області. Атака на південний регіон тривала три з половиною години. За інформацією військових, вдалося знищити 22 ударні БпЛА з 25. На жаль, є влучання та постраждалі.

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що армія-агресорка не полишає своїх спроб виявити прогалини у протиповітряній обороні України. Про це може свідчити довготривала атака безпілотниками на Одеську область, яка здійснювалася кількома хвилями та з різною траєкторією.

Наслідки обстрілу Одеської області 3 вересня 2023 року. Фото: Нацполіція

Відставка Резнікова

У своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський оголосив про заміну міністра оборони України. Замість Олексія Резнікова ним стане Рустем Умєров.

"Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому", — сказав глава держави.

Володимир Зеленський та Олексій Резніков. Фото: president.gov.ua

Нові подробиці у справі Коломойського

Радник керівника Офісу президент Сергій Лещенко заявив, що олігарх Ігор Коломойський є фігурантом у матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Зазначається, що запитів на екстрадицію бізнесмена до США не надсилали Україні.

За його словами, такі докази руйнують "популярний брехливий наратив про те, що Коломойського не позбавили громадянства України та начебто не видадуть до США".

Своєю чергою ЗМІ оприлюднили повний текст підозри Коломойському. Відповідно до документа, бізнесмена підозрюють у шахрайстві та протиправному заволодінні чужим майном.

Ігор Коломойський після засідання суду у Києві. Фото: Новини.LIVE

Інтерв'ю Резнікова

Вдень 3 вересня портал "Укрінформ" випустив інтерв'ю з міністром оборони Олексієм Резніковим, у якому той зробив декілька важливих заяв.

Зокрема, міністр повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала військової допомоги на суму близько 100 мільярдів доларів. Також він запевнив, що восени в Україні очікується "бум" власного виробництва дронів.

Резніков спрогнозував, що літаки F-16, ймовірно, зможуть захищати небо над Україною вже наступної весни, у 2024 році.

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Укрінформ

Зміни щодо мобілізації

Обмежено придатних громадян мобілізуватимуть у разі, якщо в них є певні спеціальності. До того ж, у Міноборони оновили список хвороб, за яким на ВЛК оцінюватимуть придатність до військової служби.

Також обговорюються можливі обмеження для чоловіків призовного віку, які здобувають другу вищу освіту. Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, член фракції партії "Слуга народу" Федір Веніславський заявив, що у Верховній Раді планують перекрити можливість для чоловіків призовного віку уникати мобілізації, здобуваючи другу освіту у вищих навчальних закладах. За його словами, відповідний законопроєкт вже зареєстрований у Раді.

Військовослужбовці на шикуванні. Фото: google.com

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