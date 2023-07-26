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Отставка Ткаченко и что не сложилось с Трезубцем на Родине-Матери: эксклюзивный эфир Новини.LIVE

26 июля 2023 12:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Отставка Ткаченко и что не сложилось с Трезубцем на Родине-Матери: эксклюзивный эфир Новини.LIVE
Сегодняшний срочный эфир Новини.LIVE. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В сегодняшнем эксклюзивном эфире Новини.LIVE вместе с политологом и писателем Константином Матвиенко поговорим о громкой отставке Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики. А также почему Тризузб, который планируют повесить на Родине-Матери, изготовляют из европейского металла, а не украинском.

Все детали смотрите в прямом эфире Новини. LIVE.

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Основные темы, которые обсудим сегодня, стали отставка Александра Ткаченко, почему Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики не поддержал его отставку, по какой причине Тризуб для "Батькивщины-Матери" изготовят из европейского металла, а не украинского и по какой причине Зеленский созывает заседание Совет Безопасности ООН.

Об этом так не только будем говорить в прямом эфире с политологом и писателем Константином Матвиенко.

 

Напомним, ранее мы писали, что все еще министр культуры Александр Ткаченко поздно вечером в четверг 20 июля написал заявление об отставке . Это произошло после волны критики из-за растраты средств Министерства культуры во время войны, которые могли бы пойти на нужды ВСУ, а не на производство, например фильмов и сериалов.

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