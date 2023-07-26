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Відставка Ткаченка і що не склалось із Тризубом на Батьківщині-Матері: ексклюзивний ефір Новини.LIVE

26 липня 2023 12:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Відставка Ткаченка і що не склалось із Тризубом на Батьківщині-Матері: ексклюзивний ефір Новини.LIVE
Сьогоднішній терміновий ефір Новини. LIVE. Фото: Новини. LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У сьогоднішньому ексклюзивному ефірі Новини.LIVE разом із політологом та письменником Костянтином Матвієнком поговоримо про гучну відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. А також — чому Тризузб, який планують повісити на Батьківщині-Матері, виготовляють з європейського металу, а не українському.

Усі деталі дивіться в прямому етері Новини.LIVE.

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Основі теми, які обговоримо сьогодні, стали відставка Олександра Ткаченка, чому Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав його відставку , з якої причини Тризуб для "Батьківщини-Матері" виготовлять з європейського металу, а не українського та з якої причини Зеленський скликає засідання Ради Безпеки ООН.

Про це так не тільки говоритимемо в прямому ефірі з політологом та письменником Костянтином Матвієнком.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що все ще міністр культури Олександр Ткаченко пізно ввечері четверга 20 липня написав заяву про відставку. Це сталося після хвилі критики через розтрачання коштів Міністерства культури під час війни, які могли б піти на потреби ЗСУ, а не на виробництво, наприклад, фільмів та серіалів.

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