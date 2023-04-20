Отсрочка от мобилизации по уходу за родственниками: кто имеет право и как получить

Отсрочка от мобилизации по уходу за родственниками. Фото: Новини.LIVE

В связи с вторжением россии в Украину продолжается всеобщая мобилизация. Мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением тех, кто имеет право на освобождение от призыва из-за состояния здоровья или семейных обстоятельств, призывают в ряды ВСУ. Мужчины, которые ухаживают за родными с инвалидностью, также относятся к категории лиц, имеющих право на отсрочку от призыва.

Юристы безвозмездной правовой помощи дали украинцам разъяснения относительно того, кто имеет право на отсрочку от мобилизации по уходу за родственниками и как ее получить.

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В чем разница между опекой и уходом

Юристы разъяснили, в чем существенная разница этих понятий. Так опека устанавливается над недееспособным человеком, который имеет стойкие психические расстройства и не способен осознавать значение своих действий и (или) управлять ими по решению суда.

Уход устанавливается над человеком, нуждающимся в постороннем уходе в связи с состоянием здоровья или инвалидностью, без обращения в суд за заключением МСЭК или врачебной комиссии.

За кем можно осуществлять уход

Согласно ч. 6 ст. 13 ЗУ "О социальных услугах", уход можно осуществлять только за членами своей семьи, совместно проживающими, связанными общим бытом, имеющими взаимные права и обязанности.

Уход за пожилым человеком. Фото: gettyimages.com

Как установить постоянный уход за лицом с инвалидностью

Юрист Дмитрий Дончак дает следующее разъяснение:

1. В справке МСЭК должно быть указано, что лицо нуждается в постоянном уходе.

2. Необходимо обратиться в органы опеки и попечительства (или при РГА или при исполкоме местного совета) и подать заявление об установлении постоянного ухода. Сотрудники органа опеки дадут бланк заявления, там будет указан список необходимых документов, которые нужно предоставить вместе с заполненным заявлением.

3. Если орган опеки после рассмотрения заявления согласится, что мужчина может осуществлять уход за лицом с инвалидностью, то в результате будет выдана справка о получении компенсации за осуществление постоянного ухода.

Как получить отсрочку от мобилизации по уходу за родственниками. Фото: istockphoto.com

Если ухаживаешь за пожилым человеком или с инвалидностью

Согласно ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочку от службы в этом случае можно получить, если военнообязанный является опекуном человека с инвалидностью, признанным судом недееспособным.

Также право имеют те мужчины, которые осуществляют уход за человеком, который по заключению МСЭК или врачебной комиссии нуждается в постоянном уходе и не имеет других близких лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Если мать или отец старше 80 лет, но не имеют инвалидности

Согласно вышеупомянутой ч. 6 ст. 13 закона "О социальных услугах", мужчина может оформить уход за пожилыми гражданами. Но, как отмечают юристы, в случае, когда родственники имеют когнитивные нарушения и не могут самостоятельно заботиться о себе и вести быт.

Чтобы получить отсрочку, мужчина обязательно должен иметь заключение врачебной комиссии медицинского учреждения о необходимости ухода.

Если родители, жена или родители жены имеют инвалидность I или II группы

Люди, имеющие жену с инвалидностью, или родителей своих или жены с инвалидностью I или II группы имеют право на отсрочку без оформления ухода или опеки. Это подразумевает ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации"

Может ли мужчина 18-60 лет пересечь границу, если осуществляет уход или заботится о недееспособном человеке

Согласно постановлению 57 КМУ "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины", такие мужчины могут выезжать за границу только в сопровождении тех лиц, над которыми осуществляется уход или установлена опека.

Могут призвать мужчину, ухаживающего за лицом с инвалидностью. Фото: google.com

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9142, предусматривающий увеличение срока отсрочки от мобилизации до пяти лет.

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