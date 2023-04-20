Відстрочка від мобілізації для догляду за родичами: хто має право та як отримати

Відстрочка від мобілізації для догляду за родичами. Фото: Новини.LIVE

У зв'язку з вторгненням росії в Україну триває загальна мобілізація. Чоловіків віком від 18 до 60 років, за винятком тих, хто має право на звільнення від призову через стан здоров'я або сімейні обставини, призивають до лав ЗСУ. Чоловіки, які доглядають за рідними з інвалідністю, також належать до категорії осіб, які мають право на відстрочку від призову.

Юристи безоплатної правової допомоги дали українцям роз'яснення щодо того хто має право на відстрочення від мобілізації для догляду за родичами та як її отримати.

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У чому різниця між опікою та доглядом

Юристи роз'яснили в чому суттєва різниця цих понять. Так опіка встановлюється над недієздатною людиною, яка має стійкі психічні розлади та не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, за рішенням суду.

Догляд встановлюється над людиною, яка потребує стороннього догляду у зв’язку зі станом здоров’я чи інвалідністю, без звернення до суду за висновком МСЕК або лікарської комісії.

За ким можна здійснювати догляд

Згідно з ч. 6 ст. 13 ЗУ "Про соціальні послуги", догляд можна здійснювати тільки за членами своєї сім’ї, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Догляд за людиною похилого віку. Фото: gettyimages.com

Як встановити постійний догляд за особою з інвалідністю

Юрист Дмитро Дончак дає таке роз'яснення:

1. В довідці МСЕК повинно бути зазначено, що особа потребує постійного догляду.

2. Необхідно звернутися до органів опіки та піклування (або при РДА або при виконкомі місцевої ради) та подати заяву про встановлення постійного догляду. Працівники органу опіки дадуть бланк заяви, там буде зазначено список необхідних документів, які потрібно надати разом з заповненою заявою.

3. Якщо орган опіки після розгляду заяви погодиться що чоловік може здійснювати догляд за особою з інвалідністю, то в результаті буде видано довідку про отримання компенсації за здійснення постійного догляду.

Як отримати відстрочку від мобілізації для догляду за родичами. Фото: istockphoto.com

Якщо доглядаєш за людиною похилого віку чи з інвалідністю

Згідно зі ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відстрочення від служби у цьому випадку можна отримати, якщо військовозобов'язаний є опікуном людини з інвалідністю, визнаної судом недієздатною.

Також право мають ті чоловіки, які здійснюють догляд за людиною, яка за висновком МСЕК або лікарської комісії потребує постійного догляду і немає інших близьких осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Якщо мати чи батько старші 80 років, але не мають інвалідності

Згідно з вищезгаданою ч. 6 ст. 13 закону "Про соціальні послуги", чоловік може оформити догляд за громадянами похилого віку. Але, як зазначають юристи, у випадку, коли родичі мають когнітивні порушення та не можуть самостійно про себе піклуватися й вести побут.

Щоб отримати відстрочку, чоловік обов'язково повинен мати висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді.

Якщо батьки, дружина або батьки дружини мають інвалідність І чи ІІ групи

Люди, які мають дружину з інвалідністю, або батьків своїх чи дружини з інвалідністю І чи ІІ групи мають право на відстрочку без оформлення догляду чи опіки. Це передбачає ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"

Чи може чоловік 18-60 років перетнути кордон, якщо здійснює догляд або опікується недієздатною людиною

Відповідно до постанови 57 КМУ "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України", такі чоловіки можуть виїжджати за кордон лише у супроводі тих осіб, над якими здійснюється догляд або встановлена опіка.

Чи можуть призвати чоловіка, що доглядає за особою з інвалідністю. Фото: google.com

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9142, який передбачає збільшення терміну відстрочення від мобілізації до п'яти років.

Раніше ми писали, які обставини не надають права для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

Також ми повідомляли, хто з педагогів має право на відстрочку та за яких умов вона можлива. Та як батьку-одинаку отримати відстрочку.