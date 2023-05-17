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Теперь из Белой Церкви до Киева можно доехать быстрее: график поездов

17 мая 2023 17:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Теперь из Белой Церкви до Киева можно доехать быстрее: график поездов
Поезд Укрзализныци на вокзале. Фото: УЗ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

С 12 июня Укрзализныця меняет расписание движения пригородного поезда сообщением Роток — Киев, курсирующее через Белую Церковь. С тех пор пассажиры из Белой Церкви будут добираться до столицы быстрее.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

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В ведомстве отметили, что пассажиры из Белой Церкви будут доставаться в столицу за 1 час 45 минут вместо 2 часов.

Укрзализныця меняет расписание движения пригородного поезда сообщением Роток — Киев, курсирующее через Белую Церковь. С 12 июня поезд будет отправляться со станции Роток в 06:14, приезжать в Белую Церковь в 06:20 и прибывать в Киев (пригородный вокзал станции Киев-Пасс.) в 08:05.

"Состав будет курсировать через станции Устиновка, Фастов-2, Фастов-1, Боярка, Вишневое, Киев-Волынский и Караваевы Дачи", — говорится в сообщении.

Кроме того, изменения также коснутся поезда №6232 Фастов-1 — Мироновка, который с 12 июня будет отправляться со станции Фастов-1 в 05:26 и прибывать в Мироновку в 07:54.

Напомним, в конце апреля Укрзализныця обновила мобильное приложение для бронирования билетов. Там появилась возможность одновременного оформления и обратного билета.

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