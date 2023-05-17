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Відтепер з Білої Церкви до Києва можна доїхати швидше: графік поїздів

17 травня 2023 17:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Відтепер з Білої Церкви до Києва можна доїхати швидше: графік поїздів
Потяг Укрзалізниці на вокзалі. Фото: УЗ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

З 12 червня Укрзалізниця змінює розклад руху приміського поїзда сполученням Роток — Київ, який курсує через Білу Церкву. Відтоді пасажири з Білої Церкви діставатимуться столиці швидше.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

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У відомстві зазначили, що пасажири з Білої Церкви діставатимуться столиці за 1 годину 45 хвилин замість 2 годин.

Укрзалізниця змінює розклад руху приміського поїзда сполученням Роток — Київ, який курсує через Білу Церкву. З 12 червня цей поїзд відправлятиметься зі станції Роток о 06:14, приїжджатиме до Білої Церкви о 06:20 і прибуватиме до Києва (приміський вокзал станції Київ-Пас.) о 08:05.  

"Состав курсуватиме через станції Устинівка, Фастів-2, Фастів-1, Боярка, Вишневе, Київ-Волинський та Караваєві Дачі", — йдеться у повідомленні. 

Окрім того, зміни також торкнуться поїзда №6232 Фастів-1 — Миронівка, який з 12 червня вирушатиме зі станції Фастів-1 о 05:26 і прибуватиме до Миронівки о 07:54.

Нагадаємо, наприкінці квітня Укрзалізниця оновила мобільний застосунок для бронювання квитків. Там з'явилася можливість одночасного оформлення і зворотного квитка.

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