Какой будет погода в Украине 28 марта, прогноз погоды по областям

С завтрашнего дня в Украине будет бушевать мощный циклон: какие регионы заметет снегом
Средиземноморский циклон испортит погоду в Украине. На западе и на севере будет идти дождь, который местами будет переходить в мокрый снег.
Об этом сообщают сервис Meteoprog и народный синоптик Наталья Диденко.
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Резкая смена погоды в Украине
Во вторник в Украине испортится погода. Причиной тому является активный циклон, который из Средиземноморья перемещается в нашу страну.
В этой связи в части регионов Украины ожидаются осадки. Так, на западе, севере и части центральных областей в течение дня возможны сильные дожди.
Местами они будут даже переходить в мокрый снег.
На востоке дожди 28 марта возможны во второй половине дня и вечером.
Ветер в Украине ожидается северо-западный, скорость 5-12 м/с. Время от времени порывы ветра будут достигать штормовых показателей, вплоть до 15-22 м/с.
Погода в регионах
28 марта в украинских областях ожидается следующая температура воздуха:
- Винницкая — +2... +12, пасмурно, без осадков;
- Волынская — +2...+8, пасмурно, небольшой дождь;
- Днепропетровская — +9...+15, переменная облачность, без осадков;
- Донецкая — +6...+16, облачно, без осадков;
- Житомирская — +3... +13, пасмурно, без осадков;
- Закарпатская — 0...+6, пасмурно, дождь;
- Запорожская — +8...+14, переменная облачность, без осадков;
- Ивано-Франковская — -3...+4, пасмурно, небольшой дождь;
- Киевская — +1...+9, пасмурно, сильный дождь;
- Кировоградская — +8...+14, облачно с прояснениями, без осадков;
- Луганская — +6...+16, облачно, без осадков;
- Львовская — -3...+6, пасмурно, небольшой дождь;
- Николаевская — +8... +13, облачно с прояснениями, без осадков;
- Одесская — +7...+11, пасмурно, без осадков;
- Полтавская — +8... +13, переменная облачность, без осадков;
- Ровенская — -2...+10, пасмурно, без осадков;
- Сумская — +7...+13, небольшая облачность, без осадков;
- Тернопольская — -2...+8, пасмурно, без осадков;
- Харьковская — +7... +15, ясно, без осадков;
- Херсонская — +8... +13, облачно с прояснениями, без осадков;
- Хмельницкая — -3...+4, пасмурно, небольшой дождь;
- Черкасская — +8... +14, облачно с прояснениями, без осадков;
- Черновицкая — -1...+7, облачно с прояснениями, без осадков;
- Черниговская — +8... +12, пасмурно, без осадков;
- АР Крым — +7…+12, облачно, без осадков.
Погода в столице
28 марта в Киеве будет пасмурная погода, в течение дня ожидается сильный дождь.
Температура воздуха ночью будет +2 градуса, днем поднимется до +10.
Напомним, что после продолжительного периода аномального тепла в Украине произойдет существенное изменение погодных условий. На Украину надвигаются циклон из Антарктики, который принесет холодные массы воздуха.
Фото: Pixabay