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С завтрашнего дня в Украине будет бушевать мощный циклон: какие регионы заметет снегом

27 марта 2023 17:00
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Какой будет погода в Украине 28 марта, прогноз погоды по областям
Погода в части украинских регионов будет отнюдь не весенней
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Средиземноморский циклон испортит погоду в Украине. На западе и на севере будет идти дождь, который местами будет переходить в мокрый снег.

Об этом сообщают сервис Meteoprog и народный синоптик Наталья Диденко.

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Резкая смена погоды в Украине

Во вторник в Украине испортится погода. Причиной тому является активный циклон, который из Средиземноморья перемещается в нашу страну.

Циклон в Украине

В этой связи в части регионов Украины ожидаются осадки. Так, на западе, севере и части центральных областей в течение дня возможны сильные дожди.

Местами они будут даже переходить в мокрый снег.

На востоке дожди 28 марта возможны во второй половине дня и вечером.

Ветер в Украине ожидается северо-западный, скорость 5-12 м/с. Время от времени порывы ветра будут достигать штормовых показателей, вплоть до 15-22 м/с.

Погода в регионах

28 марта в украинских областях ожидается следующая температура воздуха:

  • Винницкая — +2... +12, пасмурно, без осадков;
  • Волынская — +2...+8, пасмурно, небольшой дождь;
  • Днепропетровская — +9...+15, переменная облачность, без осадков;
  • Донецкая — +6...+16, облачно, без осадков;
  • Житомирская — +3... +13, пасмурно, без осадков;
  • Закарпатская — 0...+6, пасмурно, дождь;
  • Запорожская — +8...+14, переменная облачность, без осадков;
  • Ивано-Франковская — -3...+4, пасмурно, небольшой дождь;
  • Киевская — +1...+9, пасмурно, сильный дождь;
  • Кировоградская — +8...+14, облачно с прояснениями, без осадков;
  • Луганская — +6...+16, облачно, без осадков;
  • Львовская — -3...+6, пасмурно, небольшой дождь;
  • Николаевская — +8... +13, облачно с прояснениями, без осадков;
  • Одесская — +7...+11, пасмурно, без осадков;
  • Полтавская — +8... +13, переменная облачность, без осадков;
  • Ровенская — -2...+10, пасмурно, без осадков;
  • Сумская — +7...+13, небольшая облачность, без осадков;
  • Тернопольская — -2...+8, пасмурно, без осадков;
  • Харьковская — +7... +15, ясно, без осадков;
  • Херсонская — +8... +13, облачно с прояснениями, без осадков;
  • Хмельницкая — -3...+4, пасмурно, небольшой дождь;
  • Черкасская — +8... +14, облачно с прояснениями, без осадков;
  • Черновицкая — -1...+7, облачно с прояснениями, без осадков;
  • Черниговская — +8... +12, пасмурно, без осадков;
  • АР Крым — +7…+12, облачно, без осадков.

Погода в столице

28 марта в Киеве будет пасмурная погода, в течение дня ожидается сильный дождь.

Температура воздуха ночью будет +2 градуса, днем поднимется до +10.

Напомним, что после продолжительного периода аномального тепла в Украине произойдет существенное изменение погодных условий. На Украину надвигаются циклон из Антарктики, который принесет холодные массы воздуха.

Фото: Pixabay

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