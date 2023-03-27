Какой будет погода в Украине 28 марта, прогноз погоды по областям

Погода в части украинских регионов будет отнюдь не весенней

Средиземноморский циклон испортит погоду в Украине. На западе и на севере будет идти дождь, который местами будет переходить в мокрый снег.

Об этом сообщают сервис Meteoprog и народный синоптик Наталья Диденко.

Резкая смена погоды в Украине

Во вторник в Украине испортится погода. Причиной тому является активный циклон, который из Средиземноморья перемещается в нашу страну.

В этой связи в части регионов Украины ожидаются осадки. Так, на западе, севере и части центральных областей в течение дня возможны сильные дожди.

Местами они будут даже переходить в мокрый снег.

На востоке дожди 28 марта возможны во второй половине дня и вечером.

Ветер в Украине ожидается северо-западный, скорость 5-12 м/с. Время от времени порывы ветра будут достигать штормовых показателей, вплоть до 15-22 м/с.

Погода в регионах

28 марта в украинских областях ожидается следующая температура воздуха:

Винницкая — +2... +12, пасмурно, без осадков;

Волынская — +2...+8, пасмурно, небольшой дождь;

Днепропетровская — +9...+15, переменная облачность, без осадков;

Донецкая — +6...+16, облачно, без осадков;

Житомирская — +3... +13, пасмурно, без осадков;

Закарпатская — 0...+6, пасмурно, дождь;

Запорожская — +8...+14, переменная облачность, без осадков;

Ивано-Франковская — -3...+4, пасмурно, небольшой дождь;

Киевская — +1...+9, пасмурно, сильный дождь;

Кировоградская — +8...+14, облачно с прояснениями, без осадков;

Луганская — +6...+16, облачно, без осадков;

Львовская — -3...+6, пасмурно, небольшой дождь;

Николаевская — +8... +13, облачно с прояснениями, без осадков;

Одесская — +7...+11, пасмурно, без осадков;

Полтавская — +8... +13, переменная облачность, без осадков;

Ровенская — -2...+10, пасмурно, без осадков;

Сумская — +7...+13, небольшая облачность, без осадков;

Тернопольская — -2...+8, пасмурно, без осадков;

Харьковская — +7... +15, ясно, без осадков;

Херсонская — +8... +13, облачно с прояснениями, без осадков;

Хмельницкая — -3...+4, пасмурно, небольшой дождь;

Черкасская — +8... +14, облачно с прояснениями, без осадков;

Черновицкая — -1...+7, облачно с прояснениями, без осадков;

Черниговская — +8... +12, пасмурно, без осадков;

АР Крым — +7…+12, облачно, без осадков.

Погода в столице

28 марта в Киеве будет пасмурная погода, в течение дня ожидается сильный дождь.

Температура воздуха ночью будет +2 градуса, днем поднимется до +10.

Напомним, что после продолжительного периода аномального тепла в Украине произойдет существенное изменение погодных условий. На Украину надвигаются циклон из Антарктики, который принесет холодные массы воздуха.

Фото: Pixabay