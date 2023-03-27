Якою буде погода в Україні 28 березня, прогноз погоди по областях

Відзавтра в Україні вируватиме потужний циклон: які регіони замете снігом
Середземноморський циклон зіпсує погоду в Україні. На заході та півночі буде іти дощ, який місцями переходитиме у мокрий сніг.
Про це повідомляють сервіс Meteoprog та народна синоптикиня Наталка Діденко.
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Різка зміна погоди в Україні
У вівторок в Україні зіпсується погода. Причиною цього є активний циклон, який із Середземномор’я переміщується до нашої держави.
У зв’язку з цим у частині регіонів України очікуються опади. Так, на заході, півночі та у частині центральних областей протягом дня можливі сильні дощі.
Місцями вони навіть переходитимуть у мокрий сніг.
На сході дощі 28 березня імовірні у другій половині дня та увечері.
Вітер в Україні очікується північно–західний, швидкість — 5-12 м/с. Час від час пориви вітру сягатимуть штормових показник, аж до 15-22 м/с.
Погода у регіонах
28 березня в українських областях очікується наступна температура повітря:
- Вінницька — +2...+12, похмуро, без опадів;
- Волинська — +2...+8, похмуро, невеликий дощ;
- Дніпропетровська — +9...+15, мінлива хмарність, без опадів;
- Донецька — +6...+16, хмарно, без опадів;
- Житомирська — +3...+13, похмуро, без опадів;
- Закарпатська — 0...+6, похмуро, дощ;
- Запорізька — +8...+14, мінлива хмарність, без опадів;
- Івано-Франківська — -3...+4, похмуро, невеликий дощ;
- Київська — +1...+9, похмуро, сильний дощ;
- Кіровоградська — +8...+14, хмарно з проясненнями, без опадів;
- Луганська — +6...+16, хмарно, без опадів;
- Львівська — -3...+6, похмуро, невеликий дощ;
- Миколаївська — +8...+13, хмарно з проясненнями, без опадів;
- Одеська — +7...+11, похмуро, без опадів;
- Полтавська — +8...+13, мінлива хмарність, без опадів;
- Рівненська — -2...+10, похмуро, без опадів;
- Сумська — +7...+13, невелика хмарність, без опадів;
- Тернопільська — -2...+8, похмуро, без опадів;
- Харківська — +7...+15, ясно, без опадів;
- Херсонська — +8...+13, хмарно з проясненнями, без опадів;
- Хмельницька — -3...+4, похмуро, невеликий дощ;
- Черкаська — +8...+14, хмарно з проясненнями, без опадів;
- Чернівецька — -1...+7, хмарно з проясненнями, без опадів;
- Чернігівська — +8...+12, похмуро, без опадів;
- АР Крим — +7...+12, хмарно, без опадів.
Погода у столиці
28 березня у Києві буде похмура погода, протягом дня йтиме сильний дощ.
Температура повітря уночі становитиме +2 градуси, удень підніметься до +10.
Нагадаємо, що після тривалого періоду аномального тепла в Україні відбудеться істотна зміна погодних умов. На Україну насуваються циклон із Антарктики, який принесе з собою холодні маси повітря.
Фото: Pixabay