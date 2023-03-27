Якою буде погода в Україні 28 березня, прогноз погоди по областях

Погода у частині українських регіонів буде аж ніяк не весняною

Середземноморський циклон зіпсує погоду в Україні. На заході та півночі буде іти дощ, який місцями переходитиме у мокрий сніг.

Про це повідомляють сервіс Meteoprog та народна синоптикиня Наталка Діденко.

Різка зміна погоди в Україні

У вівторок в Україні зіпсується погода. Причиною цього є активний циклон, який із Середземномор’я переміщується до нашої держави.

У зв’язку з цим у частині регіонів України очікуються опади. Так, на заході, півночі та у частині центральних областей протягом дня можливі сильні дощі.

Місцями вони навіть переходитимуть у мокрий сніг.

На сході дощі 28 березня імовірні у другій половині дня та увечері.

Вітер в Україні очікується північно–західний, швидкість — 5-12 м/с. Час від час пориви вітру сягатимуть штормових показник, аж до 15-22 м/с.

Погода у регіонах

28 березня в українських областях очікується наступна температура повітря:

Вінницька — +2...+12, похмуро, без опадів;

Волинська — +2...+8, похмуро, невеликий дощ;

Дніпропетровська — +9...+15, мінлива хмарність, без опадів;

Донецька — +6...+16, хмарно, без опадів;

Житомирська — +3...+13, похмуро, без опадів;

Закарпатська — 0...+6, похмуро, дощ;

Запорізька — +8...+14, мінлива хмарність, без опадів;

Івано-Франківська — -3...+4, похмуро, невеликий дощ;

Київська — +1...+9, похмуро, сильний дощ;

Кіровоградська — +8...+14, хмарно з проясненнями, без опадів;

Луганська — +6...+16, хмарно, без опадів;

Львівська — -3...+6, похмуро, невеликий дощ;

Миколаївська — +8...+13, хмарно з проясненнями, без опадів;

Одеська — +7...+11, похмуро, без опадів;

Полтавська — +8...+13, мінлива хмарність, без опадів;

Рівненська — -2...+10, похмуро, без опадів;

Сумська — +7...+13, невелика хмарність, без опадів;

Тернопільська — -2...+8, похмуро, без опадів;

Харківська — +7...+15, ясно, без опадів;

Херсонська — +8...+13, хмарно з проясненнями, без опадів;

Хмельницька — -3...+4, похмуро, невеликий дощ;

Черкаська — +8...+14, хмарно з проясненнями, без опадів;

Чернівецька — -1...+7, хмарно з проясненнями, без опадів;

Чернігівська — +8...+12, похмуро, без опадів;

АР Крим — +7...+12, хмарно, без опадів.

Погода у столиці

28 березня у Києві буде похмура погода, протягом дня йтиме сильний дощ.

Температура повітря уночі становитиме +2 градуси, удень підніметься до +10.

Нагадаємо, що після тривалого періоду аномального тепла в Україні відбудеться істотна зміна погодних умов. На Україну насуваються циклон із Антарктики, який принесе з собою холодні маси повітря.

Фото: Pixabay