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Відзавтра в Україні вируватиме потужний циклон: які регіони замете снігом

27 березня 2023 17:00
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Якою буде погода в Україні 28 березня, прогноз погоди по областях
Погода у частині українських регіонів буде аж ніяк не весняною
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Середземноморський циклон зіпсує погоду в Україні. На заході та півночі буде іти дощ, який місцями переходитиме у мокрий сніг.

Про це повідомляють сервіс Meteoprog та народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Різка зміна погоди в Україні

У вівторок в Україні зіпсується погода. Причиною цього є активний циклон, який із Середземномор’я переміщується до нашої держави.

Циклон в Україні

У зв’язку з цим у частині регіонів України очікуються опади. Так, на заході, півночі та у частині центральних областей протягом дня можливі сильні дощі.

Місцями вони навіть переходитимуть у мокрий сніг.

На сході дощі 28 березня імовірні у другій половині дня та увечері.

Вітер в Україні очікується північно–західний, швидкість — 5-12 м/с. Час від час пориви вітру сягатимуть штормових показник, аж до 15-22 м/с.

Погода у регіонах

28 березня в українських областях очікується наступна температура повітря:

  • Вінницька — +2...+12, похмуро, без опадів; 
  • Волинська — +2...+8, похмуро, невеликий дощ; 
  • Дніпропетровська — +9...+15, мінлива хмарність, без опадів; 
  • Донецька — +6...+16, хмарно, без опадів; 
  • Житомирська — +3...+13, похмуро, без опадів; 
  • Закарпатська — 0...+6, похмуро, дощ; 
  • Запорізька — +8...+14, мінлива хмарність, без опадів; 
  • Івано-Франківська — -3...+4, похмуро, невеликий дощ; 
  • Київська — +1...+9, похмуро, сильний дощ; 
  • Кіровоградська — +8...+14, хмарно з проясненнями, без опадів; 
  • Луганська — +6...+16, хмарно, без опадів; 
  • Львівська — -3...+6, похмуро, невеликий дощ;
  • Миколаївська — +8...+13, хмарно з проясненнями, без опадів; 
  • Одеська — +7...+11, похмуро, без опадів;
  • Полтавська — +8...+13, мінлива хмарність, без опадів; 
  • Рівненська — -2...+10, похмуро, без опадів; 
  • Сумська — +7...+13, невелика хмарність, без опадів; 
  • Тернопільська — -2...+8, похмуро, без опадів; 
  • Харківська — +7...+15, ясно, без опадів; 
  • Херсонська — +8...+13, хмарно з проясненнями, без опадів; 
  • Хмельницька — -3...+4, похмуро, невеликий дощ; 
  • Черкаська — +8...+14, хмарно з проясненнями, без опадів; 
  • Чернівецька — -1...+7, хмарно з проясненнями, без опадів; 
  • Чернігівська — +8...+12, похмуро, без опадів;
  • АР Крим — +7...+12, хмарно, без опадів.

Погода у столиці

28 березня у Києві буде похмура погода, протягом дня йтиме сильний дощ.

Температура повітря уночі становитиме +2 градуси, удень підніметься до +10.

Нагадаємо, що після тривалого періоду аномального тепла в Україні відбудеться істотна зміна погодних умов. На Україну насуваються циклон із Антарктики, який принесе з собою холодні маси повітря.

Фото: Pixabay

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