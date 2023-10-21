Война в Израиле и продовольственная безопасность — Зеленский провел важный разговор с Эрдоганом
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны, в частности, обсудили предстоящие переговоры по Формуле мира, продовольственной безопасности и ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
О чем говорили Зеленский и Эрдоган
Отмечается, что прежде всего Зеленский поблагодарил президента Турции за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
В ходе разговора стороны обсудили следующий раунд переговоров по Формуле мира. Они состоятся на Мальте.
"Турция будет участвовать, добавляя свой авторитетный голос и позицию", — написал Зеленский.
Также речь шла о безопасности в Черном море и ситуации на Ближнем Востоке. Лидеры согласились с тем, что необходимо "обеспечить защиту гражданских лиц и уважение гуманитарного права".
Напомним, в пятницу, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсонскую область и Николаев. В ходе совещания он обсудил ситуацию на фронте, а также защиту инфраструктуры, портов и коридоров в Черном море.
Добавим, Владимир Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Своим указом глава государства вывел из состава Ставки Игоря Танцюру и Сергея Круга.
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