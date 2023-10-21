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Война в Израиле и продовольственная безопасность — Зеленский провел важный разговор с Эрдоганом

21 октября 2023 17:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Война в Израиле и продовольственная безопасность — Зеленский провел важный разговор с Эрдоганом
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны, в частности, обсудили предстоящие переговоры по Формуле мира, продовольственной безопасности и ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Отмечается, что прежде всего Зеленский поблагодарил президента Турции за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В ходе разговора стороны обсудили следующий раунд переговоров по Формуле мира. Они состоятся на Мальте.

"Турция будет участвовать, добавляя свой авторитетный голос и позицию", — написал Зеленский.

Также речь шла о безопасности в Черном море и ситуации на Ближнем Востоке. Лидеры согласились с тем, что необходимо "обеспечить защиту гражданских лиц и уважение гуманитарного права".

Переговоры Зеленского и Эрдогана
Информация о разговоре Зеленского и Эрдогана. Фото: скриншот

Напомним, в пятницу, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсонскую область и Николаев. В ходе совещания он обсудил ситуацию на фронте, а также защиту инфраструктуры, портов и коридоров в Черном море.

Добавим, Владимир Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Своим указом глава государства вывел из состава Ставки Игоря Танцюру и Сергея Круга.

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