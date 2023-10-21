Война в Израиле и продовольственная безопасность — Зеленский провел важный разговор с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны, в частности, обсудили предстоящие переговоры по Формуле мира, продовольственной безопасности и ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Читайте также:

О чем говорили Зеленский и Эрдоган

Отмечается, что прежде всего Зеленский поблагодарил президента Турции за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В ходе разговора стороны обсудили следующий раунд переговоров по Формуле мира. Они состоятся на Мальте.

"Турция будет участвовать, добавляя свой авторитетный голос и позицию", — написал Зеленский.

Также речь шла о безопасности в Черном море и ситуации на Ближнем Востоке. Лидеры согласились с тем, что необходимо "обеспечить защиту гражданских лиц и уважение гуманитарного права".

Информация о разговоре Зеленского и Эрдогана. Фото: скриншот

Напомним, в пятницу, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсонскую область и Николаев. В ходе совещания он обсудил ситуацию на фронте, а также защиту инфраструктуры, портов и коридоров в Черном море.

Добавим, Владимир Зеленский изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Своим указом глава государства вывел из состава Ставки Игоря Танцюру и Сергея Круга.