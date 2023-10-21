Війна в Ізраїлі та продовольча безпека — Зеленський провів важливу розмову з Ердоганом
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони, зокрема, обговорили майбутні переговори щодо Формули миру, продовольчу безпеку та ситуацію на Близькому Сході.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
Про що говорили Зеленський та Ердоган
Зазначається, що перш за все Зеленський подякував президенту Туреччини за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
Під час розмови сторони обговорили наступний раунд переговорів щодо Формули миру. Вони відбудуться на Мальті.
"Туреччина братиме участь, додаючи свій авторитетний голос і позицію", — написав Зеленський.
Також в розмові йшлося про безпеку у Чорному морі та ситуацію на Близькому Сході. Лідери погодилися з тим, що необхідно "забезпечити захист цивільних осіб та повагу до гуманітарного права".
Нагадаємо, у п'ятницю, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський відвідав Херсонщину та Миколаїв. Під час нарад він обговорив ситуацію на фронті, а також захист інфраструктури, портів та коридорів у Чорному морі.
Додамо, Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Своїм Указом глава держави вивів зі складу Ставки Ігоря Танцюру та Сергія Круга.
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