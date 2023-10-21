Війна в Ізраїлі та продовольча безпека — Зеленський провів важливу розмову з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони, зокрема, обговорили майбутні переговори щодо Формули миру, продовольчу безпеку та ситуацію на Близькому Сході.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Зазначається, що перш за все Зеленський подякував президенту Туреччини за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Під час розмови сторони обговорили наступний раунд переговорів щодо Формули миру. Вони відбудуться на Мальті.

"Туреччина братиме участь, додаючи свій авторитетний голос і позицію", — написав Зеленський.

Також в розмові йшлося про безпеку у Чорному морі та ситуацію на Близькому Сході. Лідери погодилися з тим, що необхідно "забезпечити захист цивільних осіб та повагу до гуманітарного права".

Інформація про розмову Зеленського та Ердогана. Фото: скриншот

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський відвідав Херсонщину та Миколаїв. Під час нарад він обговорив ситуацію на фронті, а також захист інфраструктури, портів та коридорів у Чорному морі.

Додамо, Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Своїм Указом глава держави вивів зі складу Ставки Ігоря Танцюру та Сергія Круга.