Мобилизация в Украине: кто имеет право служить по месту жительства

Украинские военные на службе. Фото: Reuters

В Украине более года продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Лиц, имеющих отсрочку, не призывают в ряды ВСУ. Однако некоторые из этих категорий могут мобилизоваться добровольно и проходить службу по месту жительства.

Об этом говорится в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Кто может служить в ВСУ добровольно и по месту жительства

Следующие категории граждан могут быть мобилизованы только добровольно и служить исключительно по месту жительства:

1. Лица с инвалидностью.

2. Лица, признанные временно непригодными по состоянию здоровья по заключению ВЛК сроком до шести месяцев с перепрохождением ВКЛ.

3. Женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет.

4. Женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет.

5. Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

6. Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие больного ребенка (тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени) или ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи (это должно подтверждаться документом, выданным врачебно-консультативной комиссией).

7. Женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы.

8. Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, младше 18 лет.

9. Занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе.

10. Лица, имеющие жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы.

11. Попечители лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным.

12. Лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы.

13. Лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению МСЭК или врачебно-консультативной комиссии нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.

Кто может служить в ВСУ добровольно и по месту жительства. Фото: google.com

14. Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны , отпоры и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

15. Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:

военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;

работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения;

лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, условия, которые в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов;

лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирование не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

Призыв в ряды ВСУ. Фото: google.com

Кого не призывают и кто имеет отсрочку автоматически

В Украине есть категории граждан, которые не могут быть мобилизованными. Среди них:

1. Лица с инвалидностью I, II, III групп.

2. Больные СПИДом, гепатитами, венерическими заболеваниями.

3. Лица с серьезными физическими недостатками, деформацией костей, влияющих на функционирование организма.

4. Лица с тяжелыми заболеваниями или потерей слуха, или зрения.

В каком случае следует обращаться с рапортом к командиру части

Адвокат Ростислав Кравец отмечает, что не всегда во время мобилизации соблюдают закон и человека, который должен служить по месту жительства, могут отправить в совсем другой регион. Например, человек, имеющий право на службу по месту жительства и прописанный во Львовской области, на самом деле воюет под Славянском в Донецкой области.

Правовед отметил, что в таком случае необходимо обратиться с рапортом к командиру части, указав, что вы должны служить только в регионе, где зарегистрированы. В таком случае мобилизованный должен быть переведен на другое место службы.

Рапорт к командиру части. Фото: google.com

Ранее мы сообщали, что в Раде было предложено внести новые правила для мобилизованных без опыта.

Напомним, мы писали, как мобилизуют офицеров запаса и при каких условиях могут призвать не по специальности.

Также юрист Богдан Пересада рассказал о нюансах мобилизации мужчин до 27 лет. Как правило, мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих военного опыта, не мобилизуют, а предлагают им подписать контракт.