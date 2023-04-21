Мобілізація в Україні: хто має право служити за місцем проживання

Українські військові на службі. Фото: Reuters

В Україні понад рік триває воєнний стан та загальна мобілізація. Осіб, які мають відстрочку, не призивають до лав ЗСУ. Проте, деякі з цих категорій можуть мобілізуватися добровільно та проходити службу за місцем проживання.

Про це йдеться в ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Хто може служити у ЗСУ добровільно та за місцем проживання

Наступні категорії громадян можуть бути мобілізовані лише добровільно та служити виключно за місцем проживання:

1. Особи з інвалідністю.

2. Особи, які визнані тимчасово непридатними за станом здоров’я за висновком ВЛК на термін до шести місяців з перепроходженням ВКЛ.

3. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

4. Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років.

5. Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

6. Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують хвору дитину (тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня), або дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (це повинно підтверджуватися документом, виданим лікарсько-консультативною комісією).

7. Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи.

8. Усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

9. Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду.

10. Особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи.

11. Опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною.

12. Особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи.

13. Особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком МСЕК або лікарсько-консультативної комісії потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Хто може служити у ЗСУ добровільно та за місцем проживання. Фото: google.com

14. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

15. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа:

військовослужбовців або працівників утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули або пропали безвісти під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення;

осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови що надалі такі добровольчі формування були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії з утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Призов до лав ЗСУ. Фото: google.com

Кого не призивають і хто має відстрочку автоматично

В Україні є категорії громадян, які не можуть бути мобілізованими. Серед них:

1. Особи з інвалідністю І,ІІ,ІІІ груп.

2. Хворі на СНІД, гепатити, венеричні захворювання.

3. Особи із серйозними фізичними вадами, деформацією кісток, які впливають на функціонування організму.

4. Особи із важкими захворюваннями або втратою слуху або зору.

У якому випадку слід звертатися з рапортом до командира частини

Адвокат Ростислав Кравець зазначає, не завжди під час мобілізації дотримуються закону і людину, яка має служити за місцем проживання, можуть відправити в зовсім інший регіон. Наприклад, людина, яка має право на службу за місцем проживання і прописана у Львівській області, насправді воює під Слов'янськом на Донеччині.

Правознавець зазначив, що у такому випадку необхідно звернутися з рапортом до командира частини, вказавши, що ви маєте служити лише в регіоні, де зареєстровані. У такому разі мобілізованого мають перевести на інше місце служби.

Рапорт до командира частини. Фото: google.com

Раніше ми повідомляли, що у Раді запропонували внести нові правила для мобілізованих без досвіду.

Нагадаємо, ми писали, як мобілізують офіцерів запасу та за яких умов можуть призвати не за спеціальністю.

Також юрист Богдан Пересада розповів, про нюанси мобілізації чоловіків до 27 років. Як правило, чоловіків віком від 18 до 27 років, які не мають військового досвіду, не мобілізують, а пропонують їм підписати контракт.