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Военные получили возможность сохранять репродуктивные клетки в криобанках

22 ноября 2023 13:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Военные получили возможность сохранять репродуктивные клетки в криобанках
Военные на прием у врача. Фото: Армия.
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект о том, что государство будет обеспечивать украинским военнослужащим безвозмездный забор и сохранение репродуктивных клеток. 271 народный депутат в сессионном зале выступил за этот законопроект.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Военные смогут сохранять свои половые клетки

Речь идет о законопроекте №8011 Оксаны Дмитриевой. Им предусмотрено обеспечение прав участников войны на биологическое посттравматическое отцовство/материнство.

Этот закон даст военным ВСУ возможность бесплатно изымать и сохранять свои половые клетки, чтобы в случае ранения на фронте, влияющего на репродуктивные функции, мужчины и женщины позже смогли иметь детей.

"Военные уже сами задумываются над своим будущим. Они говорят, что когда будет мир, хотят вернуться домой и иметь собственных детей. Именно для этого этот законопроект существует. Прежде всего предоставить защитникам и защитницам социальные гарантии, возможность сохранять свои репродуктивные клетки за счет государства", — отмечала в марте инициатор документа Оксана Дмитриева.

Она отметила, что в поддержку этого законопроекта проголосовали все фракции.

Согласно расчетам медучреждений, себестоимость забора половых клеток составляет около 450 грн для мужчин и около 1425 грн для женщин.

Что такое криоконсервация

Криоконсервация — это метод заморозки, погружения биоматериала в жидкий азот с очень низкой температурой.

Таким образом, консервируют яйцеклетки, сперматозоиды и эмбрионы. Они могут храниться долго. Известен случай, как ребенок родился после 27 лет хранения эмбрионов в жидком азоте при температуре минус 196 градусов.

Ранее мы сообщали, что в последнее время учащаются случаи, когда непричастные к армии люди носят форму ВСУ. Также некоторые бренды добавляют в свои коллекции вещи в стиле милитари.

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