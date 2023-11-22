Військові отримали можливість зберігати репродуктивні клітини у кріобанках

Військові на прийом в лікаря. Фото: Армія.Inform

Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт про те, що держава забезпечуватиме українським військовослужбовцям безоплатний забір та збереження репродуктивних клітин. 271 народний депутат у сесійній залі виступив за цей законопроєкт.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Військові зможуть зберігати свої статеві клітини

Ідеться про законопроєкт № 8011 Оксани Дмітрієвої. Ним передбачено забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство/материнство.

Цей закон дасть військовим ЗСУ можливість безкоштовно вилучати та зберігати свої статеві клітини, щоб у разі поранення на фронті, яке впливає на репродуктивні функції, чоловіки та жінки пізніше змогли мати дітей.

"Військові вже самі замислюються над своїм майбутнім. Вони кажуть, що коли буде мир, хочуть повернутися додому і мати власних дітей. Саме для цього цей законопроєкт існує. Насамперед надати захисникам і захисницям соціальні гарантії, можливість зберігати свої репродуктивні клітини коштом держави", — зазначала в березні ініціаторка документа Оксана Дмитрієва.

Вона зазначила, що на підтримку цього законопроєкту проголосували всі фракції.

Згідно з розрахунками медзакладів, собівартість забору статевих клітин становить близько 450 грн для чоловіків і близько 1425 грн для жінок.

Що таке кріоконсервація

Кріоконсервація — це метод замороження, занурення біоматеріалу у рідкий азот з дуже низькою температурою.

Таким чином консервують яйцеклітини, сперматозоїди та ембріони. Вони можуть зберігатися довго. Відомий випадок, як дитина народилася після 27 років зберігання ембріонів в рідкому азоті за температури мінус 196 градусів.

Раніше ми повідомляли, що останнім часом частішають випадки, коли не причетні до війська люди носять форму ЗСУ. Також деякі бренди додають до своїх колекцій речі в стилі мілітарі.