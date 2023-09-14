Главные новости 13 сентября: события и итоги

Военный кабинет Зеленского, производство ракет в РФ и взрывы в Крыму: новости Украины 13 сентября
Вчера, 13 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел военный кабинет. На нем он анонсировал результаты для врага. Также в этот день стало известно, что, несмотря на санкции, Россия производит больше ракет, чем до войны. К тому же вчера раздавались взрывы в Крыму.
Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 13 сентября, которые вы могли пропустить.
После военного кабинета Зеленский анонсировал ощутимые результаты для врага
Сегодня, 13 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел военный кабинет. Он анонсировал ощутимые результаты для российских оккупантов.
Несмотря на санкции, Россия производит больше ракет, чем до войны, — NYT
Россия производит больше ракет, чем до начала войны. Ей удалось преодолеть санкции и экспортный контроль, введенный Западом.
Взрывы в Севастополе: Минобороны РФ выступило с заявлением
В ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе на судоремонтном заводе прозвучала серия взрывов. В Минобороны РФ заявили об атаке ВСУ, из-за которой два человека погибли, а еще 26 — пострадали.
По версии OSInt-исследователя Андерсона, был поврежден большой десантный корабль "Ропуча" и подлодка KILO, однако российские паблики сообщают, что это дизельно-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".
В ГУР подтвердили повреждение крупного российского десантного корабля и подводной лодки ВМС РФ в результате ночной атаки судоремонтного завода в Севастополе. Подлежат ли они ремонту, пока неизвестно.
В сети показали поврежденный корабль во временно оккупированном Севастополе после ночной атаки. На фото можно увидеть дым после взрывов, а также спасателей, тушивших пожар.
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи: что в него входит
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Он включает в себя две бронированные машины для разминирования Wisent 1 и новую партию боевых машин пехоты Marder модификации 1A3.
РФ перебросила на войну в Украину новосформированную армию, — разведка Британии
Россия перебросила на фронт новосформированную 25-ю армию. Это решение было принято на фоне отсутствия резервов. В настоящее время российские оккупанты из 25-й армии, вероятно, находятся в Луганской области.
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