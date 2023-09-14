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Военный кабинет Зеленского, производство ракет в РФ и взрывы в Крыму: новости Украины 13 сентября

14 сентября 2023 08:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Главные новости 13 сентября: события и итоги
Коллаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Вчера, 13 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел военный кабинет. На нем он анонсировал результаты для врага. Также в этот день стало известно, что, несмотря на санкции, Россия производит больше ракет, чем до войны. К тому же вчера раздавались взрывы в Крыму.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 13 сентября, которые вы могли пропустить.

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После военного кабинета Зеленский анонсировал ощутимые результаты для врага

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Сегодня, 13 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский провел военный кабинет. Он анонсировал ощутимые результаты для российских оккупантов.

Несмотря на санкции, Россия производит больше ракет, чем до войны, — NYT

Производство ракет в России
Производство ракет в России. Фото: росСМИ

Россия производит больше ракет, чем до начала войны. Ей удалось преодолеть санкции и экспортный контроль, введенный Западом.

Взрывы в Севастополе: Минобороны РФ выступило с заявлением

Результаты взрывов в Севастополе
Результаты взрывов в Севастополе. Фото: t.me/astrapress

В ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе на судоремонтном заводе прозвучала серия взрывов. В Минобороны РФ заявили об атаке ВСУ, из-за которой два человека погибли, а еще 26 — пострадали.

По версии OSInt-исследователя Андерсона, был поврежден большой десантный корабль "Ропуча" и подлодка KILO, однако российские паблики сообщают, что это дизельно-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

В ГУР подтвердили повреждение крупного российского десантного корабля и подводной лодки ВМС РФ в результате ночной атаки судоремонтного завода в Севастополе. Подлежат ли они ремонту, пока неизвестно.

В сети показали поврежденный корабль во временно оккупированном Севастополе после ночной атаки. На фото можно увидеть дым после взрывов, а также спасателей, тушивших пожар.

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи: что в него входит

Немецкая бронетехника
Немецкая бронетехника. Фото: Reuters

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Он включает в себя две бронированные машины для разминирования Wisent 1 и новую партию боевых машин пехоты Marder модификации 1A3.

РФ перебросила на войну в Украину новосформированную армию, — разведка Британии

Российские оккупанты
Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Россия перебросила на фронт новосформированную 25-ю армию. Это решение было принято на фоне отсутствия резервов. В настоящее время российские оккупанты из 25-й армии, вероятно, находятся в Луганской области.

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